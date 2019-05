10 consejos para potenciar su perfil en LinkedIn que quizá nunca haya leído

LinkedIn, la plataforma destinada para los profesionales. Su uso parece sencillo por ser una red social; sin embargo, a diferencia de facebook o instagram, no basta con publicar fotos o videos para potenciar su perfil, usted debe generar contenido que brinde valor hacia los demás.

Por eso, la revista de negocios Forbes, reunió a los diez mejores especialistas en LinkedIn para que comenten algunos consejos para fortalecer su perfil.

1. Superar al algoritmo

Después de publicar una imagen con su texto dentro de la plataforma, para que el post se mantenga vigente, puede editar el contenido constantemente. ¿De qué manera? Agregando más información al texto o insertando un enlace externo relevante. “Esta parece ser una forma de obtener una buena interacción en sus publicaciones, ya que confunde el algoritmo de LinkedIn al pensar que el enlace es una plataforma interna”, señala Sue Thompson, especialista en pequeños negocios, para la revista.

2. Cambiar el botón de “conectar” a “seguir”

Este consejo es más beneficioso de lo que piensa. Esta opción hace que sea más difícil para las personas conectarse con usted. Es decir, aún podrán mandarle una solicitud, pero poner este pequeño obstáculo “puede mejorar el calibre de sus conexiones”, declara Andy Foote, consultor de perfiles de LinkedIn, para Forbes. En segundo lugar, esta opción es perfecta para la gente que no tiene mucho tiempo para aceptar/declinar las solicitudes en LinkedIn. En tercer lugar, su red seguirá aumentando porque el algoritmo de la plataforma mezcla conexiones y seguidores.

3. Que la imagen de perfil no bloquee su foto de portada

Asegúrese de que su foto de perfil no obstruya información valiosa de su foto de portada. Debe estar pendiente de estas fotos en todas las versiones de LinkedIn: celular, Tablet y computadora.

4. Solicitar recomendaciones

​"Puede comunicarse con las personas de su red y pedirles recomendaciones basadas en su tiempo juntos. Es una herramienta muy buena para usar como prueba social", aconseja Baidurya Mukherjee, emprendedor, para Forbes. También, cada vez que alguien le realice un cumplido profesional en persona, aproveche la oportunidad de preguntarle si estaría dispuesto a recomendarlo por LinkedIn.

5. Más comentarios que “me gusta”

Dejar “me gusta” es bueno, pero sería mucho mejor dejar comentarios el post. Comentar demuestra que ha leído, está atento y se ha dado el tiempo adicional para analizarlo y comentarlo. Todo esto “hace una gran diferencia y lo hará sobresalir” recomienda Christina Warner, estratega de marketing, para el portal. Cuando respondas directamente a la publicación de alguien, usa su nombre, etiquetándolo.

6. Publicar contenido inusual

Al igual que en las otras redes sociales, para lograr visibilidad debes “publicar algo que normalmente no verías en la plataforma. El contenido único se promueve orgánicamente a una velocidad rápida, lo que aumenta tus posibilidades de lograr viralidad", señala Dylan Max, gerente de marketing de Sendoso, para el medio.

7. Comentarios reflexivos

“Los lectores y seguidores aprecian el esfuerzo reflexivo de proporcionar valor educativo", revela Isaac Serwanga, conferencista de TEDx, para forbes. Por eso, brinda el ejemplo de dejar siempre un comentario a modo de resumen del artículo o rescatar siempre algún dato importante (para decirle al autor que leyó su artículo y ayudar a otros a lectores que no quieran leer el artículo completo). De esta manera, genera valor tanto para los otros como para usted.

8. LinkedIn no es Facebook

​Julia Angelen Joy, directora de relaciones públicas en Swyft, hace hincapié en que no se debe tratar a LinkedIn al igual que Facebook. "Los usuarios de LinkedIn deben ser muy conscientes de la diferencia entre Facebook y LinkedIn. Tratarlos de la misma manera puede hacer que sus compañeros y contactos profesionales se detengan" indicó la especialista para Forbes. Por eso, no se debe publicar fotos familiares, reuniones con amigos o asuntos personales no profesionales.

9. Contenido ideal

Debe detectar qué clase de contenido encaja con su público. No debe publicar por publicar, concéntrese en un target y explótelo. “Con el tiempo, construirá una tribu de seguidores, fuentes de referencia y embajadores de la marca que te elogiarán y te contratarán porque continúa apareciendo y brindando valor” señala Julie Bondy Robert, conferencista de LinkedIn, para la revista.

10. Buscar entender primero

Para Issac Anderson, experto en LinkedIn, este consejo aplica tanto para la plataforma como para la vida. “En vez que molestar a las personas con discursos de venta, pregúnteles cuáles son sus necesidades” indica. De esta manera, usted puede aprender los ciclos de venta y de manera genuina darles consejos aunque no haya una venta de por medio.