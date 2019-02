Las 10 canciones más inspiradoras del mundo según la ciencia

Todos tenemos una canción favorita que nos pone de buen humor. Muchos la escuchan camino al trabajo o para hacer ejercicios y empezar con energías positivas el día, pero en algún momento te has preguntado ¿por qué esa canción te provoca un efecto tan radical en tu humor? Científicos de la Universidad de Groninger en Países Bajos realizaron una investigación para entender esta situación.

Jabob Jolij es el neurocientífico a cargo de esta investigación y el asegura que las melodías que más levantan el ánimo tienen un ritmo de 150 beats por segundo y letras con contenido positivo. Luego de estudiar una infinidad de éxitos musicales en los últimos 50 años, el experto ha realizado una lista de los 10 temas más inspiradores y felices del mundo.

Otro estudio asegura que la música puede llenarte de alegría y hacerte sentir bien, ya que los sonidos provocan que la sangre fluya hacia las regiones del cerebro implicadas en la liberación de dopamina. Por esta razón, te dejamos la lista de las 10 canciones más felices del mundo.

1. Don´t stop me now – Queen

2. Dancing Queen – Abba

3. Good Vibrations – Beach Boys

4. Uptown girl – Billy Joel

5. Eye of the tiger – Survivor

6. I´am a believer – The Monkees

7. Girls just wanna have fun – Cyndi Lauper

8. Livin´on a prayer – Bon Jovi

9. I will survive – Gloria Gaynor

10. I´m walking on sunshine – Katrina and the Waves