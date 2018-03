¿YouTube empuja a los espectadores al extremismo?

FOTOS | Si se realiza una búsqueda de un tema político en YouTube , es muy probable que el usuario sea empujado a ver material cada vez más extremista. Si se ven videos de izquierda en Estados Unidos (EE.UU.), el algoritmo de la red de Google invitará al espectador a visualizar material de teorías conspiratorias mientras que si se observa un video de derecha, aparecerán sugerencias de material de supremacismo blanco.

Esa fue la conclusión a la que llegó la investigadora Zeynep Tufecki después de realizar un experimento informal, que publicó en el New York Times. A ello se suma que una investigación del Wall Street Jounal llegó a conclusiones similares un mes atrás, aunque en esa oportunidad con la ayuda de un exingeniero de YouTube.

YouTube recientemente ha estado en la mira por recomendar videos que promueven teorías conspiratorias sobre sobrevivientes de las matanzas, como la ocurrida en Parkland (Florida). Se hallaron unos 9.000 videos relacionados.

Sin embargo, el algoritmo de YouTube no puede ser considerado culpable de pretender desestabilizar el mundo. El problema – de acuerdo a Tufecki – está ligado a la naturaleza humana y el modelo de negocio de YouTube.

YouTube , la plataforma de videos Google, hace dinero a través de la publicidad, es decir, de la atención de su público. El algoritmo de la red social parece haber concluido que “las personas son atraídas a contenido que es más violento que el que comenzaron a ver o con contenido incendiario en general”.

YouTube, al igual que Facebook y Twitter, preferiría ser visto como una ‘plataforma neutral’, no obstante, no se responsabiliza de su contenido como sí lo haría una televisora, se indica en Fortune . YouTube no creó la división política, pero sí podría estar haciendo que el problema sea peor, agregó el medio.

