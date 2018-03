FOTOS | Internet ha dado vida a un nuevo tipo de economía, en la que los creadores encuentran nuevas formas de llegar directamente a las audiencias y clientes. Servicios como Etsy, Wordpress o Amazon no parecen tener mucho en común, excepto que le dan la posibilidad a la gente de vivir de lo que aman. Y la mejor plataforma para ello sigue siendo YouTube de Google.

De acuerdo a un artículo en Business Insider, YouTube continúa reinando como la plataforma más lucrativa para los creadores. En 2016, según Statista, los creadores de YouTube ganaron lo mismo que todos aquellos de otros servicios juntos en Estados Unidos.

Se trata de la asombrosa cifra de US$ 3,2 mil millones. La siguiente plataforma es Etsy con US$ 1,4 mil millones y luego en tercer lugar Instagram con US$ 538 millones.

El gigante Amazon , que este 2018, ha arrancado con un buen pie, se posicionaba con US$ 230 millones en Amazon Publishing, mientras que Wordpress alcanzaba los US$ 208 millones, cerrando el Top5.

El sexto puesto es para Tumblr con US$ 169 millones para los creadores de esa plataforma, seguidos por Twitch con US$ 86 millones y en octavo lugar se ubica eBay con US$ 33 millones, precisa el ranking publicado por Business Insider.