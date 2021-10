YouTube busca contratar a un ejecutivo para supervisar su producto de pódcast, una nueva posición para el gigante de los videos y una señal de que su matriz, Google, ya comienza a tomarse la categoría en serio.

YouTube es uno de los principales destinos para los oyentes de pódcast, y muchos productores crean videos mientras graban episodios y los suben al sitio.

“The Joe Rogan Experience”, uno de los pódcast más grandes del mundo, tiene más de 11 millones de suscriptores en YouTube. Y algunos YouTubers populares, como Logan Paul y h3h3, se han diversificado en pódcast.

Sin embargo, hasta ahora YouTube ha hecho poco para personalizar su aplicación o sitio web para los oyentes de pódcast, y los equipos de la división de aplicaciones móviles de Google se encargan del trabajo. Ahora YouTube busca un ejecutivo que organice y administre los millones de pódcast que ya existen en el sitio, confirmó un vocero.

Los pódcast son un pequeño negocio en relación con los videos en línea. YouTube generó casi US$ 20,000 millones en ventas de publicidad el año pasado, mientras que todo el negocio de pódcast no superó los US$ 1,000 millones en Estados Unidos, pero se espera que las ventas de publicidad en pódcast se dupliquen este año.

Muchos de los rivales de Google compiten por los oyentes de pódcast. Spotify Technology SA ha gastado miles de millones de dólares en la compra de compañías y programas de pódcast; Amazon.com Inc. y Apple Inc. también están comenzando a invertir más.

Spotify también está incursionando en los pódcast de video, conocidos como vodcast, y limita la duración de los videos que Rogan puede publicar en YouTube.

Los pódcast han estado integrados en un par de lugares diferentes en Google. Primero estaban en Play Music, un servicio que se cerró para dar paso a una oferta de la marca YouTube. Luego, Google los trasladó a una aplicación de Android dedicada.