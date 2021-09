El director ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, dijo que la compañía está expandiendo el cifrado de extremo a extremo en su servicio de mensajería WhatsApp.

Los mensajes de texto enviados por WhatsApp ya están protegidos para que solo puedan ser vistos por el remitente y el destinatario. La gente ha podido hacer una copia de seguridad de sus mensajes en la nube, utilizando Google Drive de Alphabet Inc. e icloud de Apple Inc. Pero, si bien WhatsApp no tiene acceso a esas copias de seguridad, Apple y Google potencialmente sí lo tienen.

Ahora, Facebook permitirá a los usuarios elegir habilitar el cifrado de extremo a extremo en sus copias de seguridad también, lo que significa que ni WhatsApp ni los proveedores de servicios en la nube podrán acceder a ellos.

“Estamos agregando otra capa de privacidad y seguridad”, dijo Zuckerberg en una publicación de blog el viernes.

“WhatsApp es el primer servicio de mensajería global a esta escala que ofrece copias de seguridad y mensajería encriptada de un extremo a otro, y llegar allí fue un desafío técnico realmente difícil”.

La medida llega cuando Facebook enfrenta un escrutinio sobre sus políticas de privacidad para el servicio de mensajería. A principios de esta semana, ProPublica publicó un informe que destaca cómo los trabajadores subcontratados examinan millones de mensajes privados que los usuarios han marcado como potencialmente abusivos. Posteriormente, la organización de investigación sin fines de lucro dejó en claro que WhatsApp no rompe el cifrado de extremo a extremo.

Mientras tanto, los funcionarios del gobierno han estado alentando a Facebook y otras empresas de tecnología a revertir el cifrado de los productos de mensajería para facilitar la investigación de delitos.