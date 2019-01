Wearables 2019: Conozca los nuevos relojes inteligentes que estarán disponibles desde este año

La tecnología es parte del diario vivir de la mayoría de las personas y los avances en esta materia nunca paran. A principio de año, por ejemplo, se realizó en Las Vegas, Estados Unidos, el Consumer Electronic Show (CES), un evento organizado por Asociación de Tecnología de Consumidores (CTA), cuyo fin es mostrar los avances de las compañías que se dedican a la producción de tecnología.

Este año, no se podían quedar atrás las compañías de relojes para mostrar las novedades. Los relojes, más allá de mostrar la hora, ahora cuentan con muchas funciones que facilitan la vida de las personas, unos vienen con GPS, otros con sensores del ritmo cardíaco. Los wearables, es decir, los objetos de uso diario que van prendidos al cuerpo y que cuentan con un microprocesador, conquistan cada vez más al mundo. A continuación le presentamos siete relojes inteligentes que se presentaron durante el CES 2019:

Kate Spade Scallop 2

Kate Spade Scallop 2 Kate Spade Scallop 2 Kate Spade Scallop 2

Un reloj inteligente de alta gama diseñado para mujeres por Fossil. Cuenta con el cuerpo de un reloj convencional, hecho en plata con efecto de oro rosa o flor dorada y una caja de acero inoxidable de 42 mm. Opera con la última versión del software Wear OS. Además, es compatible con Google Pay, lo que significa que se pueden realizar pagos sin contacto desde el reloj. Fossil estima que la batería puede durar entre uno y dos días.



Tiene la aplicación Choose My Look, exclusiva de los relojes Kate Spade, la cual le permite seleccionar los colores de su ropa para poder así elegir la pantalla que más se adapte a su look. También cuenta con rastreador de frecuencia cardíaca, GPS y es capaz de resistir hasta 3ATM bajo el agua.

Withings Move ECG

Withings Move ECG Withings Move ECG Withings Move ECG

Este es un reloj inteligente híbrido con una característica muy funcional para registrar la actividad del corazón: el monitor ECG. Es compatible con el sistema Android, lo que significa que usted puede revisar la lectura del electrocardiograma en su dispositivo descargando la aplicación de Withings. Solo basta con poner los dedos pulgar e índice sobre el bisel del reloj y empezará a hacer la lectura del electrocardiograma. Este reloj es sin duda una alternativa si quiere monitorear su corazón, pues los reportes del ECG pueden ser enviados desde la app a su médico de cabecera.



Además, puede hacer seguimiento al sueño desde el reloj, verificar si hubo trastornos del sueño y cuántas horas descansó. Cuenta con una batería batería reemplazable, por lo que Withings estima que la batería puede durar cerca de un año.

TicWatch E2

TicWatch E2 TicWatch E2 TicWatch E2

Este reloj está hecho en goma, tiene una resistencia de 5 ATM bajo el agua, pantalla OLED de 1,39 pulgadas y cuenta con una batería de 415mAh, una de las más grandes en el mercado. TicWatch E2 está en constante monitoreo de sus movimientos, por lo que se convierte en una buena herramienta si está pensando en ponerse en forma. El reloj tiene la capacidad de operar con dos aplicaciones, usted elige la que más se acomode a sus necesidades, una es Google Fit y la otra es la que ya trae incorporada el dispositivo.

TicWatch S2

TicWatch S2 TicWatch S2 TicWatch S2

Comparte características con el TicWatch E2 como lo son la resistencia al agua de 5ATM, pantalla OLED de 1,39 pulgadas y una batería de 415mAh. Sin embargo, el diseño de este reloj es mucho más robusto y cuenta en la parte trasera con un monitor de frecuencia cardíaca para que por medio de este pueda controlar sus esfuerzos durante el ejercicio. TicWatch S2 cuenta con GPS y el rastreo de SWOLF, lo que le permite revisar su trabajo al nadar o al practicar golf.

Mercedes-Benz Garmin Vívoactive 3 GPS

Mercedes-Benz Garmin Vívoactive 3 GPS Mercedes-Benz Garmin Vívoactive 3 GPS Mercedes-Benz Garmin Vívoactive 3 GPS

Mercedes-Benz y Garmin hicieron una alianza para lanzar al mercado este reloj que cuenta con novedades difíciles de encontrar en el mercado. El reloj es capaz de recopilar datos importantes de su salud y trasmitírselos al motor del automóvil para ofrecerle toda una experiencia durante el viaje. Desde acondicionar el carro a una temperatura adecuada acorde a su estado de salud, hasta elegir una ruta con menos tráfico si sus niveles de estrés son altos.



Matt Munn, gerente del Departamento de Productos para Automóviles de Garmin, aseguró que este reloj entregará a los conductores “métricas muy importantes, como la frecuencia cardíaca, directamente en la interfaz de usuario de Mercedes-Benz. Una vez que la información es compilada, los conductores verán recomendaciones personalizadas para mejorar su bienestar directamente en los sistemas del automóvil”. El lanzamiento de este dispositivo fue hecho a la vez con el del automóvil CLA Coupe 2020. Aún no se sabe si será compatible con otros automóviles