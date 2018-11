Waymo lanzaría su servicio de autos sin conductor en diciembre

Dentro de apenas unas semanas, es posible que la humanidad haga su primer viaje pago hacia una era de autos sin conductor.

Waymo , reservada subsidiaria de Alphabet Inc., sociedad matriz de Google, planea lanzar el primer servicio comercial de autos sin conductor del mundo a comienzos de diciembre, según una persona familiarizada con los planes. Funcionará bajo una marca nueva y competirá directamente con Uber y Lyft.

Waymo mantendrá estrictamente en secreto el nuevo nombre hasta el anuncio formal, dijo la persona, que pidió que no se revelara su identidad ya que los planes no han tomado estado público.

“En Waymo venimos trabajando en la tecnología de conducción autónoma desde hace casi una década, con la seguridad como base de todo lo que hacemos”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. Una persona representante de Waymo no accedió a hablar sobre el nombre del nuevo servicio ni el momento elegido para el lanzamiento.

Se trata de un gran hito para los autos autónomos, pero no será exactamente un momento de “cara o ceca”. Waymo no proyecta un evento mediático ostentoso, y el servicio no aparecerá en una tienda de aplicaciones en un futuro cercano, según la persona familiarizada con el programa. Por el contrario, las cosas comenzarán de a poco: quizá decenas o cientos de conductores autorizados en los suburbios de Phoenix, con una cobertura de unos 260 kilómetros cuadrados (100 millas cuadradas).

La primera ola de clientes saldrá probablemente del Early Rider Program de Waymo -un grupo de prueba integrado por 400 familias voluntarias que llevan más de un año viajando en Waymos-.

Se liberará a los clientes que pasen al nuevo servicio de sus acuerdos de confidencialidad, lo cual significa que tendrán libertad para hablar al respecto, tomarse selfies y llevar a amigos o incluso a gente perteneciente a los medios en los viajes. Los clientes nuevos de la zona de Phoenix se incorporarán en forma gradual a medida que Waymo sume más vehículos a su flota para garantizar un equilibrio entre oferta y demanda.

El lanzamiento de un servicio comercial de viajes marcará el fin del profundo secreto que rodeó al programa de Waymo -y la investigación relativa a la conducción autónoma en general- desde que Google comenzó a trabajar en el tema hace un decenio. “Esto posiciona a Waymo muy por delante de todo el resto”, dijo Nick Albanese, analista de movilidad inteligente de Bloomberg New Energy Finance. “El otro líder es GM, y probablemente está a más de un año de hacer esto. Es muy impresionante”.

Ser el primero tiene sus ventajas. Crea credibilidad y permite a Waymo desarrollar una red de vehículos, depósitos de mantenimiento y servicios de apoyo lo suficientemente grande como para quitarles clientes a Uber y Lyft. El inicio temprano también implica para el servicio de viajes de Waymo una valuación de alrededor de US$ 80,000 millones -aun antes de lanzado-, según un análisis realizado por seis analistas de Morgan Stanley en agosto.

Las oportunidades en las áreas de transporte sin conductor y licencias de tecnología suman otros US$ 96,000 millones de valor actual, según los analistas. Estas líneas de negocio seguirán estando bajo el paraguas de Waymo. La nueva marca que se lanzará en diciembre sólo se usará para la aplicación de viajes y se diferenciará de los otros servicios, según una persona al tanto de la estrategia de la compañía.

De todos modos, la ventaja de Waymo no es insuperable. GM proyecta lanzar un servicio de viajes similar a fines del año próximo, en tanto Tesla, Daimler, Volkswagen y otras competidoras no se quedan muy atrás, cada una con su propia metodología para resolver los desafíos tecnológicos y sociales que implica sacar a los conductores del auto.