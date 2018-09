Vuelo de avión a batería es posible en el 2019 tras prueba de motor

Una startup que fabrica motores de aviones eléctricos avanzó un paso más hacia su objetivo de posibilitar el vuelo de un avión a batería el próximo año.

MagniX anunció el jueves una exitosa prueba en tierra de un motor completamente eléctrico de 350 caballos de fuerza con la potencia suficiente como para alimentar un pequeño avión con capacidad para transportar a nueve pasajeros desde Seattle hasta Portland. El motor se conectó a la sección de la nariz de un dispositivo para pruebas Cessna turbohélice.

La compañía se prepara para probar el motor en vuelo durante el segundo semestre del próximo año, dijo el máximo ejecutivo Roei Ganzarski. Para el 2022, dijo, estará lista para alimentar pequeños aviones comerciales por hasta 500 millas (800 kilómetros), o aproximadamente la distancia desde Nueva York hasta Detroit. Para el 2024, los vuelos de hasta 1,000 millas serán posibles, informó.

Las pruebas realizadas por MagniX, con sede en Redmond, Washington, la ubican entre un grupo de compañías aeroespaciales en una carrera por aplicar los avances de la industria automotriz en la tecnología de baterías, con la esperanza de recortar los costos de combustible y las emisiones.

Zunum Aero, con respaldo de Boeing Co., está desarrollando un avión híbrido eléctrico de 12 asientos que se espera se lance en los próximos cuatro años. Airbus SE, Siemens AG y Rolls-Royce Holdings Plc se han unido para desarrollar un avión similar. La startup israelí Eviation se está enfocando completamente en aviones eléctricos.

"Estamos adoptando una posición similar a la de Tesla cuando comenzó", dijo Ganzarski en una entrevista, refiriéndose al fabricante de autos eléctricos dirigido por Elon Musk.

Los primeros autos totalmente eléctricos inicialmente solo podían funcionar en viajes cortos, pero ahora pueden durar cientos de millas, señaló. "[El funcionamiento] totalmente eléctrico es la forma correcta de hacerlo porque no queremos el combustible, y no queremos las emisiones".

Cuello de botella de baterías

La aviación eléctrica e híbrida tiene muchos obstáculos, el mayor de los cuales es la tecnología de baterías, dijo el consultor Robert Mann. Probablemente tomará otras dos décadas antes de que las baterías puedan alimentar aviones de alta capacidad como el Boeing 737 o el Airbus A380, señaló.

El cambio en la aviación hacia la energía eléctrica probablemente seguirá un camino similar al de la industria automotriz, en la cual autos híbridos como el Prius, de Toyota Motor Corp. ingresaron al mercado una década antes de que Tesla Inc. adoptara un enfoque totalmente eléctrico.

"No está la infraestructura de carga, no está la infraestructura de ciclo de la batería, pero está la ansiedad de autonomía", dijo Mann. "Lo primero es: ¿puedo llegar allí? Y si no puedo, el híbrido te puede llevar cerca de eso".

En la prueba, el motor MagniX alcanzó la salida y torque esperados. También se mantuvo dentro de niveles aceptables de vibración y no se recalentó demasiado, informó la compañía.

Emisiones de aeronaves

Las aeronaves representan el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte en Estados Unidos y el 3% en general, según la Agencia de Protección Ambiental. Casi la mitad de todos los vuelos tienen menos de 1,000 millas de autonomía, dijo Ganzarski.

"Imagínense si pudieran tomar todos esos vuelos y volverlos eléctricos", dijo en una entrevista.

Una medida internacional para limitar las emisiones de dióxido de carbono de las aeronaves al nivel del 2020 aumenta la urgencia de encontrar alternativas a los aviones de propulsión convencional.

Ganzarski dijo que imagina pequeños aviones de propulsión eléctrica que transporten pasajeros que quieren evitar un viaje de cinco horas, pero no quieren pagar tarifas aéreas impulsadas por los costos del combustible. El combustible representa el 18% de los costos de los transportistas, según el grupo comercial Airlines for America.