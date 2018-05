VMware y Okta se asocian para competir con Microsoft en movilidad

VMware Inc. y Okta Inc. dieron a conocer una asociación destinada a competir con Microsoft Corp. en el mercado de sistemas de seguridad de dispositivos móviles a medida que los empleados corporativos trabajan cada vez más desde la casa o viajando.

El pacto entre los antiguos competidores promete una completa integración de dos ofertas de productos superpuestas. Los clientes conjuntos podrán usar la plataforma de trabajo digital de VMware y el software de Okta que permite inicios de sesión seguros para acceder a teléfonos inteligentes, laptops, tabletas, aplicaciones en la nube e información de red.

Las compañías dijeron que su oferta conjunta se integra con productos de Apple Inc., Alphabet Inc. y dispositivos Windows de manera más fluida que la suite de movilidad de Microsoft, que dijeron que no funciona bien al conectarse a los dispositivos de otras compañías.

" Microsoft tiene muchos clientes y herramientas diferentes, pero no los tienen a todos", dijo Todd McKinnon, máximo ejecutivo de Okta, en una entrevista.

Un representante de Microsoft no quiso hacer comentarios, pero dijo que los clientes de movilidad empresarial de la compañía ascendieron a 73,000 en el último trimestre, un aumento del 53% respecto al mismo período del año anterior.

Como parte de la asociación, Okta acordó cerrar su servicio de gestión de movilidad que competía contra VMware.

La naciente asociación se puede expandir con el tiempo, dijo el director de operaciones de VMware, Sanjay Poonen, en una entrevista. Las dos empresas están discutiendo la posibilidad de vender los productos de la otra.