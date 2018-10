Visor de realidad aumentada de más de US$ 11,000 atrae inversores

La mayoría de los visores de realidad aumentada destinados a los consumidores se está abaratando. Una startup finlandesa está atrayendo inversores al avanzar en sentido opuesto.

Varjo Technologies Oy, con sede en Helsinki, anunció haber captado US$ 31 millones en una ronda de financiamiento encabezada por Atomico. Otros inversores en la compañía comprenden a EQT Ventures y Lifetime Ventures, fondo de capital de riesgo de Helsinki entre cuyos asesores se cuentan Ilkka Paananen, cofundador y máximo responsable del exitoso desarrollador de juegos Supercell Oy.

Varjo –fundada por exdirectivos de Nokia Oy y Microsoft Corp.- está desarrollando un visor de realidad aumentada con una resolución de imagen significativamente más alta que los producidos por sus rivales y que costará entre 5,000 euros (US$5,768) y 10,000 euros.

Facebook Inc. lanzó el Oculus Go, un visor de US$199 que funciona sin estar vinculado a una computadora, a comienzos de 2018. La empresa también rebajó US$ 100 el precio de su visor de alta gama Oculus Rift y sus controladores a US$ 399, mientras que los visores Vive VR de HTC Corp. también se venden al por menor por unos pocos cientos de dólares.

Pero Varjo no promociona su producto, actualmente en etapa de prototipo, en el mercado masivo. Apunta a la industria automotriz, la arquitectura y las fuerzas armadas, en lugar de al consumidor. Tanto BMW como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están entre quienes se anotaron para probar el equipo.

“Al apuntar a las empresas, el precio de estos visores no influye tanto como el de los visores para el mercado de consumo”, dijo Niklas Zennstrom, el multimillonario cofundador sueco de Skype y máximo responsable de Atomico.

Otros jugadores también han detectado la oportunidad. Bloomberg informó en septiembre que Magic Leap Inc. está tratando de obtener un contrato con el Ejército de los EE.UU. para fabricar dispositivos de realidad aumentada que serán utilizados por los soldados en las misiones de combate. El principal rival de Magic Leap es HoloLens de Microsoft, y empleados de ambas compañías asistieron a una reunión del ejército en agosto como posibles oferentes para un contrato del gobierno que podría llevar a que los militares compraran más de 100,000 visores.

En 2016, el Departamento de Sistemas C2 del ejército israelí adquirió dos visores HoloLens para contribuir a mejorar la estrategia en el campo de batalla y adiestrar al personal de campo.

Varjo fue fundada por ingenieros que trabajaron en una primera versión del HoloLens, después de ingresar a Microsoft desde la división de móviles de Nokia cuando el fabricante de software la adquirió. Cuando Microsoft posteriormente cerró la división de investigación de Helsinki, los ingenieros decidieron crear su propia compañía.

A diferencia de muchos anteojos de realidad aumentada, que tienen lentes transparentes, los visores de Varjo son totalmente opacos y se parecen más a cascos de realidad virtual de compañías como HTC y Oculus. El visor posee cámaras de ultra alta definición para captar el mundo exterior, y las gafas también rastrean los movimientos oculares del usuario. Esto permite que el visor genere imágenes –tanto del mundo real como de objetos virtuales- en el centro del campo visual del usuario, imitando muy bien la forma en que el ojo humano procesa naturalmente la luz.