Amazon.com Inc. había tenido problemas durante mucho tiempo para hacer un buen videojuego. Ahora que finalmente tiene un lanzamiento exitoso, la compañía predice un futuro brillante para ese negocio.

A largo plazo, los juegos podrían terminar siendo la categoría de entretenimiento más grande, dijo el director ejecutivo, Andy Jassy, el martes en una conferencia de tecnología. El pronunciamiento resulta audaz para una compañía con casi una década de historia de fallas en los juegos y que recién renovó su compromiso con el negocio del cine tras la adquisición por US$ 8,450 millones de Metro-Goldwyn-Mayer.

Hace una semana, Amazon lanzó New World, un juego de computadora en línea donde arqueros y portadores de hachas colonizan una tierra mítica. Jassy dijo que el juego tuvo un “gran comienzo” y que tiene un par de millones de jugadores activos al día.

El interés de los jugadores y de los espectadores en el sitio web de transmisión en vivo de Amazon, Twitch, se ha mantenido durante la última semana, y las primeras cuatro reseñas en línea fueron generalmente positivas, con una puntuación promedio de 81% en el sitio web Metacritic.

Incluso antes de que Jassy se convirtiera en CEO en julio, él mismo supervisó el esfuerzo de Amazon para incursionar en los videojuegos. La división, que debutó en el 2012, enfrentó años de confusión. Bloomberg relató el arduo viaje en enero en una historia que se tituló: “Amazon puede hacer casi cualquier cosa, excepto un buen videojuego”.

“Se escribieron muchos artículos, la gente decía cosas como, Amazon sabe cómo construir todo menos juegos, ¿por qué no pueden crear juegos?” Jassy dijo en el evento del martes organizado por el sitio de noticias de tecnología de Seattle GeekWire. “Se necesitan algunos errores antes de encontrar un éxito, o varios, pero no perdimos la determinación”.

Amazon lanzó su primer gran título de videojuego, Crucible, en mayo del 2020. Después de una serie de críticas mordaces, la compañía lo retiró rápidamente. Hace un año, la empresa desechó Crucible por completo y reembolsó a los clientes. “Tendrás algunos juegos que fallarán espectacularmente”, señaló Jassy.

Después de la cálida recepción al New World, Jeff Bezos lo declaró rápidamente como una victoria. “Después de muchos fracasos y contratiempos en los videojuegos, tenemos un éxito”, tuiteó el ex director ejecutivo el viernes, tres días después del lanzamiento. “No te rindas, no importa lo difícil que se ponga”.

Aunque los primeros signos son alentadores, los expertos recomiendan precaución. “Es demasiado pronto para decir que se trata de un éxito. No ha sido un desastre, se podría decir”, dijo David Cole, analista de DFC Intelligence, que rastrea la industria de los videojuegos. “No es lo que consideramos un gran juego, en el sentido de que si no fuera Amazon, no creo que se le prestaría tanta atención”.

Los críticos califican el juego como bueno pero no excepcional. “No sé si estoy terriblemente aburrido o me lo estoy pasando genial”, escribió PC Gamer. Más de 77,000 reseñas en Steam indican que las opiniones de los jugadores son mixtas, aunque el juego vio un aluvión de comentarios negativos debido a las largas colas para acceder al mundo en línea.

El martes, aproximadamente una semana después de su lanzamiento, New World en un momento tuvo a más de 662,000 personas jugando a la vez en Steam, lo que lo convierte en el mayor juego por recuento de jugadores. En Twitch, estaba siendo visto por cientos de miles de personas.