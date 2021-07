El desastroso remake de Blizzard Entertainment del clásico videojuego Warcraft III el año pasado fue el resultado de una mala gestión y presiones financieras, según documentos recientemente revelados y personas con conocimiento del lanzamiento fallido.

El lanzamiento también reflejó los cambios culturales significativos de Blizzard en los últimos años, ya que el propietario corporativo Activision Blizzard Inc. ha presionado al desarrollador para que reduzca costos y priorice sus títulos más importantes.

Warcraft III: Reforged fue una reinvención largamente esperada de uno de los juegos más populares de Blizzard. El presidente de Blizzard, J. Allen Brack, calificó el título original de “monumentalmente importante” cuando se anunció Reforged en 2018. La compañía prometió “más de cuatro horas de escenas actualizadas en el juego y voces en off regrabadas”. Pero el proyecto nunca fue una prioridad para la compañía, en parte porque un remaster de un viejo juego de estrategia tenía pocas posibilidades de convertirse en el tipo de producto de mil millones de dólares que Activision quería, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizados para hablar sobre asuntos de la empresa. Con Blizzard presionado para centrarse en sus franquicias más importantes, Warcraft III: Reforged no pudo obtener el ambicioso presupuesto que sus líderes querían.

Cuando Warcraft III: Reforged se lanzó el 28 de enero de 2020, fue ampliamente criticado, obteniendo un 59 de 100 en el sitio web de agregación de reseñas Metacritic. El juego tenía errores y le faltaban los componentes que Blizzard había prometido anteriormente, incluidas las escenas de corte actualizadas (secuencias que desarrollan la línea de la historia pero que no forman parte del juego) y las voces en off regrabadas. El remake incluso carecía de características que el Warcraft III original contenía en 2002, como un sistema de “escalera” que clasificaba a los jugadores competitivos. Blizzard también había desactivado la versión original del juego en su plataforma digital, por lo que el remake inferior era la única versión que los fanáticos podían jugar fácilmente.

En las semanas posteriores al lanzamiento, Blizzard prometió actualizar el juego y agregar algunas de esas características con el tiempo, pero 18 meses después, todavía no se encuentran por ninguna parte.

“Warcraft III: Reforged no solo se sintió como una remasterización decepcionante, sino que en realidad empeoró la experiencia en línea del juego original para los fanáticos que lo han estado jugando continuamente durante casi 20 años”, dijo Wes Fenlon, editor del sitio web PC Gamer. . “Hace cinco años, creo que Blizzard era una de las pocas compañías de juegos importantes que aún podía presentarse como su amiga, pero creo que esa confianza inocente se ha ido ahora”.

En ese momento, la compañía se disculpó por el lanzamiento y señaló que había optado por dar marcha atrás en la actualización de las cinemáticas porque “no queríamos que las escenas del juego se alejaran demasiado del juego original”. Pero la documentación producida después de su lanzamiento, así como las entrevistas con 11 personas que trabajaron en el juego o cerca de él, indican que Reforged en realidad se modificó debido a recortes presupuestarios y discusiones internas sobre la dirección del juego.

En un comunicado, un portavoz de Activision Blizzard dijo que la compañía ofreció “reembolsos sin preguntas” a los propietarios de Warcraft III: Reforged. “Blizzard se enorgullece de lanzar juegos cuando están listos; la jugabilidad y la calidad son lo primero y más importante, y nuestro objetivo es siempre hacer lo correcto por nuestra comunidad”, dijo el portavoz. “El problema central con Warcraft III: Reforged fue una visión poco clara y una desalineación temprana sobre si el juego era un remaster o un remake. Esto llevó a otros desafíos con el alcance y las características del juego, y la comunicación en el equipo, con el liderazgo y más allá, todos los cuales se acercaron al lanzamiento. Los desarrolladores de Blizzard colaboraron, pero en última instancia, la corrección de errores y otras tareas relacionadas con el final del desarrollo no pudieron corregir los problemas más fundamentales “.

El portavoz agregó que, como resultado de las reacciones negativas a Warcraft III: Reforged, el próximo remake de Diablo II, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre, será “un remaster puro, fiel al arte, la jugabilidad y la cinemática del juego original. "

Desde su fundación en 1991, Blizzard se ha convertido en uno de los mayores editores de juegos con sede en EE. UU. Al lanzar títulos lucrativos y aclamados por la crítica. Franquicias como Diablo y Overwatch han ayudado a Activision Blizzard a alcanzar $ 8 mil millones en ingresos el año pasado.

El éxito de Blizzard, bajo el cofundador y ex director ejecutivo Mike Morhaime, fue producto de sus altos estándares de calidad y su voluntad de retrasar los juegos hasta que estuvieran listos. Pero Activision, que absorbió Blizzard en 2007 y lo había dejado en gran parte para operar de forma independiente, ha estado asumiendo un papel más importante en las operaciones de Blizzard recientemente, lo que ha ejercido presiones financieras sobre el desarrollador.

Warcraft III: Reforged fue el primer juego malo de Blizzard y otro defecto para una empresa que se ha enfrentado a múltiples desafíos internos en los últimos años, incluidas salidas de alto nivel como Morhaime y disputas por salarios bajos. Blizzard también se enfrentó a críticas generalizadas y pidió un boicot después de prohibir a un jugador que apoyaba el movimiento de protesta de Hong Kong en una transmisión en vivo. Esta semana, el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California demandó a Activision Blizzard por denuncias de acoso y discriminación, acusando a la empresa de facilitar una cultura sexista.

Los equipos pequeños como Classic Games, que trabajaron en remakes, incluido Reforged, fueron casi ignorados a favor de juegos potenciales de mil millones de dólares como Diablo IV y Overwatch 2. Blizzard incluso canceló algunos de sus otros proyectos a favor de los éxitos probados. Ocho meses después del lanzamiento de Warcraft III: Reforged, el equipo de Classic Games fue desmantelado.

Blizzard decidió seguir adelante con un lanzamiento prematuro de Warcraft III: Reforged en gran parte porque ya había recibido pedidos anticipados de los jugadores, según personas familiarizadas con la decisión. La empresa no podría mejorar mucho más el juego sin verse potencialmente obligada a enviar reembolsos y arriesgarse a que los fanáticos no vuelvan a comprar el juego.

En notas de una autopsia interna del juego revisada por Bloomberg, los desarrolladores de Warcraft III: Reforged reconocieron este problema. “Tomamos pedidos por adelantado cuando sabíamos que el juego aún no estaba listo”, dijeron, y luego agregaron que la compañía necesitaba “resistir la tentación de enviar un producto sin terminar debido a la presión financiera”.

El portavoz de Blizzard dijo que “en retrospectiva, deberíamos habernos tomado más tiempo para hacerlo bien, incluso si eso significaba devolver los pedidos por adelantado”.

Al principio, el equipo de Classics Game tenía planes ambiciosos. A lo largo de 2017 y 2018, los desarrolladores renovaron el guión del juego y volvieron a grabar todos los diálogos. El objetivo era reescribir escenas y desarrollar personajes para alinearlos con la tradición de World of Warcraft, el juego en línea enormemente popular que había estado evolucionando la historia de la franquicia durante la década y media anterior.

David Fried, un diseñador del Warcraft III original que regresó brevemente a trabajar en Reforged, indicó en un correo electrónico que “había cosas en proceso para Warcraft III: Reforged que habrían revitalizado absolutamente un juego clásico”.

Pero entre bastidores, las cosas no iban bien. Los miembros del equipo comenzaron a preocuparse de haber prometido más de lo que podían cumplir. Remasterizar Warcraft III fue más complicado que su anterior remake, StarCraft, gracias a sus modelos tridimensionales. El equipo era pequeño, la producción estaba desorganizada y la cantidad de trabajo que tenían por delante era abrumadora. Se habían necesitado meses para renovar uno de los niveles de Warcraft III; ahora tendrían que hacer lo mismo por docenas más.

La moral se desplomó. Rob Bridenbecker, el jefe del equipo de los Juegos Clásicos, era conocido por un estilo de gestión agresivo, por realizar viajes frecuentes fuera del país durante la producción y una tendencia a dar plazos poco realistas. La falta de comunicación se convirtió en un problema grave en todo el equipo, al igual que las discusiones sobre el alcance y el estilo artístico, según personas familiarizadas con el tema. Bridenbecker, quien dejó Blizzard en abril, declinó hacer comentarios.

“Tenemos desarrolladores que han lidiado con el agotamiento, la ansiedad, la depresión y más desde hace un año”, dijeron los desarrolladores más tarde en la autopsia. “Muchos han perdido la confianza en el equipo y en esta empresa. Muchos jugadores también han perdido la confianza, y el lanzamiento ciertamente no ayudó a un año ya difícil para la imagen de Blizzard “.

El equipo, que tenía la reputación de enfrentarse a marginados de otros departamentos de Blizzard, tenía restricciones de contratación debido a un presupuesto limitado. Algunas personas tuvieron que hacer varios trabajos a la vez, trabajando muchas noches y fines de semana para intentar terminar el juego. Los obstáculos tecnológicos y los conflictos entre el equipo solo exacerbaron los problemas. Un despido masivo de casi 800 personas en febrero de 2019 vació los departamentos de soporte de Blizzard, lo que también perjudicó al equipo. “Estábamos perdidos y / o teníamos a las personas equivocadas en ciertos roles principales”, dijo la autopsia. “La estructura del equipo no preparó el proyecto para el éxito”.

Warcraft III: Reforged comenzó a perder características gradualmente. La gerencia descartó los guiones revisados y las regrabaciones que el equipo había hecho, de acuerdo con las personas familiarizadas con el proceso, eligiendo en cambio seguir con el diálogo original y la actuación de voz.

Fried, quien abandonó el proyecto mientras se reestructuraba, culpó de estos cambios a la empresa matriz de Blizzard. “Estoy profundamente decepcionado de que Activision trabajara activamente en contra de los intereses de todos los jugadores de la manera en que lo hicieron”, dijo. Agregó que era “bastante revelador” que Morhaime hubiera renunciado solo unas semanas antes de que Warcraft III: Reforged se presentara en noviembre de 2018 en Blizzcon, la convención anual de fanáticos de la compañía.

Los desarrolladores del juego culparon a Bridenbecker y a otros ejecutivos. “El liderazgo parecía estar totalmente fuera de contacto con la velocidad y el alcance del proyecto hasta que el desarrollo fue extremadamente tarde”, dijo el equipo en la autopsia. “Las voces de alto nivel en el departamento advirtieron a los líderes sobre el inminente desastre de Warcraft en varias ocasiones durante el último año. más o menos, pero fueron ignorados “.

A finales de 2019, el equipo de Classic Games había traído ayuda de todo Blizzard para terminar Warcraft III: Reforged. .

Cuando Blizzard lanza un nuevo juego, suele haber algún tipo de celebración: una lujosa fiesta de lanzamiento llena de bebidas y discursos. Para Warcraft III: Reforged, sin embargo, no hubo brindis con champán; solo una estremecedora anticipación de lo enojados que estarían los jugadores cuando vieran cuántas características faltaban en el juego.

El próximo proyecto de Classic Games, Diablo II: Resurrected, que saldrá en septiembre, está siendo producido por otros equipos. El proyecto fue transferido al departamento de Diablo IV y Vicarious Visions, con sede en Albany, Nueva York, que fue absorbido por Blizzard a principios de este año. Las personas que han visto y jugado ese juego son optimistas sobre sus posibilidades.

Blizzard prometió parchear y actualizar Warcraft III: Reforged, pero el progreso ha sido lento. En lugar del apoyo oficial, un grupo de fanáticos comenzó a escribir sus propios parches para el juego, creando un servicio llamado Warcraft 3 Champions que tiene como objetivo volver a agregar las características faltantes. Esta versión del juego incluye una escalera competitiva. “Tenemos un nivel de libertad que Blizzard nunca podría tener”, dijo John Graves, miembro del equipo de Warcraft 3 Champions que ha hecho del proyecto su trabajo a tiempo completo durante el último año.

El portavoz de Blizzard dijo que la compañía tiene “un nuevo equipo dedicado a actualizar Warcraft III: Reforged con mejoras. En estos esfuerzos, nos damos cuenta de que nuestro trabajo y acciones hablarán más fuerte que nuestras palabras. En muchos proyectos, hemos realizado mejoras en los procesos, implementamos una mejor planificación de hitos y mejoramos la visibilidad del trabajo en progreso “. Pero un año y medio después del lanzamiento, Warcraft III: Reforged de Blizzard sigue incompleto. Y la compañía se enfrenta a preguntas, incluso si podrá recuperarse del daño a la marca causado por las expectativas perdidas. “Creo que Blizzard perdió algo de confianza en la comunidad”, dijo Elizabeth Harper, directora editorial del sitio web Blizzard Watch. “Pero se han ganado bastante confianza a lo largo de los años, y será necesario más de un lanzamiento de un juego malo para destruirlo”.