Facebook dice que prohibirá los “deepfakes”, los videos y audios modificados con alta tecnología que son prácticamente indistinguibles del original.

Esa es una noticia excelente, un paso importante en la dirección correcta. Sin embargo, la compañía no fue lo suficientemente lejos y algunas preguntas permanecen.

Controlar los deepfakes no es fácil. Como señaló Facebook en su anuncio de esta semana, los materiales pueden ser modificados por buenas razones, por ejemplo, para que el video sea más claro o el sonido mejor. Algunas formas de manipulación claramente son bromas, sátiras, parodias o declaraciones políticas; por ejemplo, cuando se muestra a una estrella de rock o a un político como un gigante. Esa no es la preocupación de Facebook.

Facebook dice que solo eliminará los “materiales manipulados engañosos” bajo dos condiciones:

"Que hayan sido editados o sintetizados —más allá de los ajustes para claridad o calidad— de maneras que no sean evidentes para una persona promedio y que probablemente engañen a una persona para que crea que un sujeto del video dijo palabras que en realidad no dijo"."Que sean producto de inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas que fusione, reemplace o sobreponga contenido en un video, de modo que parezca auténtico".

Ambas condiciones se ajustan precisamente a la preocupación de Facebook: el uso de las tecnologías nuevas o emergentes para engañar a una persona de modo que piense que alguien dijo algo que en realidad no ha dicho nunca.

El anuncio de Facebook también deja claro que incluso si un video no es eliminado bajo la nueva política, pueden desencadenarse otras salvaguardias. Si, por ejemplo, el video contiene violencia gráfica o desnudos, será eliminado. Además, si un verificador de datos independiente determina que es falso, quienes lo vean o lo compartan verán una advertencia que les informa que es falso. La distribución en el Feed de Facebook será muy reducida.

El nuevo enfoque es un paso importante en la dirección correcta, pero aún hay dos problemas.

El primero es que incluso si se trata de un deepfake, la política no aplica si muestra acciones, no palabras. Supongamos que se usa inteligencia artificial para mostrar a un candidato político trabajando con terroristas, acosando a alguien sexualmente, golpeando a un niño o usando heroína.

Nada en la nueva política se encargaría de esto. Ese es un vacío considerable.

El segundo problema es que la prohibición se limita a productos de inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas. ¿Por qué?

Supongamos que los videos son alterados con algún otro método, por ejemplo, desacelerándolos para que alguien parezca borracho o drogado, como en el caso de un celebre video alterado de Nancy Pelosi.

O supongamos que una serie de videos, dirigidos contra un candidato a gobernador, no se produce con inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas, pero aún así cumple con la primera condición, es decir, ha sido editado o sintetizado para que una persona promedio crea que el candidato dijo palabras que en realidad no dijo. Lo importante no es la tecnología específica que se utiliza para engañar a las personas, sino si ha ocurrido un engaño inaceptable.

Facebook debe temer que una prohibición más amplia cree un problema difícil de definir. En su explicación pública, también señala que si “simplemente eliminara todos los videos manipulados señalados por verificadores como falsos”, los videos seguirían disponibles en otras partes de la web. Marcarlos como falsos, asegura la compañía, “proporciona a las personas información y contexto importantes”. Facebook parece creer que eliminarlos no es tan bueno, a la larga, como una advertencia clara: “Falso”.

Tal vez sea cierto, pero en el contexto de los deepfakes, Facebook ha concluido ahora que eliminar es mejor que advertir. En términos de psicología humana, esa es casi la conclusión correcta. Si alguien ve a alguien más haciendo o diciendo algo, su cerebro pensará que así fue, aun cuando se le haya dicho explícitamente que no.

Por ende, la política de Facebook puede mejorar; la prohibición debe expandirse. No obstante, hay que aplaudir los esfuerzos en la dirección correcta. Mejor es bueno.

Por Cass R. Sunstein