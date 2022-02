A menudo, fabricantes de automóviles y analistas se preguntan cuándo podrían despegar las ventas de los autos eléctricos en Estados Unidos después de años de lento crecimiento. Pero en China y Europa, puede que ese momento ya haya llegado.

Ambos mercados de vehículos eléctricos parecen haber llegado a su punto de inflexión en los últimos dos años, dijo la directora de transporte electrificado de BloombergNEF el lunes en la cumbre anual de la firma de investigación en San Francisco.

En ambos mercados, los autos eléctricos representaron cerca del 4% de las ventas de vehículos nuevos a finales del 2019, según la presentación de Aleksandra O’Donovan. El año pasado, su proporción de todas las ventas de automóviles nuevos alcanzó el 15% en China y el 20% en Europa.

BNEF no esperaba un crecimiento tan rápido, dijo O’Donovan. Al tratar de entender por qué los pronósticos de BNEF no habían dado en el blanco, dijo que los analistas de la empresa se dieron cuenta de que la demanda de los consumidores tanto en China como en Europa ahora está impulsando las ventas, no solo las políticas públicas de los Gobiernos que intentan combatir el cambio climático.

Los compradores chinos se llevaron a casa 3.3 millones de autos eléctricos nuevos el año pasado, mientras que los europeos compraron 2.3 millones.

“Nos dimos cuenta de que estos dos mercados han llegado a sus puntos de inflexión”, dijo O’Donovan a los asistentes a la cumbre. “Lo que sabemos ahora es que este punto de inflexión ocurre cuando los consumidores se entusiasman con los autos eléctricos”. Ese punto, dijo, puede llegar cuando los vehículos eléctricos representen el 10% o más de las ventas de vehículos nuevos de pasajeros.

Entonces, ¿qué países o regiones pueden ser los siguientes? O’Donovan dijo que Corea del Sur superó la marca del 10% en el tercer trimestre. Norteamérica, mientras tanto, cerró el año por debajo del 8% —pero sigue creciendo—.