La tecnología 3D se ha desarrollado en los últimos meses de pandemia para acercarnos a lugares a los que ya podemos ir. Y Perú se encuentra en buena posición en la región, explica Manuel Chincha, ingeniero electrónico, coordinador del laboratorio de innovación Fab Lab de la Universidad San Martín de Porres (USMP).

“La pandemia ha hecho que Perú se posicione en un espacio para competir con instituciones de nivel mundial en lo que se refiere a virtualizar espacios y objetos”, señala. Y añade que la aplicación del 3D se da en dos frentes: académico y empresarial.

Por el lado académico, señala que trabajan desde hace un tiempo con esta tecnología, desde escaneo de objetos hasta creación de espacios virtuales, a manera de realidad virtual. Por ejemplo, el año pasado trabajaron en el museo de la Huaca de Puruchuco haciendo réplicas de los objetos que no se pueden manipular como huacos y fardos funerarios.

El objetivo fue virtualizar el sitio arqueológico. “A partir de ello hemos creado salas virtuales que se pueden ver a través de aplicaciones móviles y lentes de realidad aumentada”, indica.

Pero esta tecnología también se aplica a nivel de empresas e instituciones. Chincha comenta que hace poco hubo una iniciativa del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) de Ayacucho a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), para virtualizar los talleres de los artesanos, al ser personas mayores de riesgo.

Pero quien más provecho ha sacado de la tecnología 3D son las inmobiliarias, porque lo usan no solo para presentar proyectos, sino le añaden la ventaja técnica de dimensionar, tomar medidas y personalizar los ambientes, dijo.

Costos

Un modelo 3D, a nivel de realidad virtual, se puede hacer de dos formas. Una es teniendo un paseo al estilo Google Street View, con imágenes reales, y la otra es teniendo un espacio de animación. Y eso depende de la tecnología que se utilice.

Explica que hay aplicaciones móviles que son gratuitas en la fase demo para modelado 3D. Lo demás depende de la calidad de la cámara del celular para que la toma de imágenes sea óptima. Para un equipo así la inversión es de S/ 4,000, que es lo básico.

“Si quieres ir escalando, puedes optar por una plataforma como Matterport, para hacer virtualizaciones con equipos más especializados, semiprofesionales y profesionales. El costo es de US$ 3,000, y la nube de procesamiento de ambientes puede costar entre US$ 9 y US$ 300”, sostuvo.

Futuro

Chincha estima que en un futuro la experiencia de asistir a clases será 100% virtual. En Fab Lab, tienen pendiente el escaneo de toda la Facultad de Ingeniería, para proporcionar recorridos y clases virtuales.

Estima que la experiencia será con lentes de realidad virtual, para hacer el recorrido dentro de la universidad, entrar a las aulas y realizar trabajos teóricos, y también prácticos en los laboratorios.

Tendrán la posibilidad de explorar resultados y hacer informes, como si estuvieran allí. Chincha asegura que a eso apunta el futuro, con una experiencia de aprendizaje más personalizado a nivel del sector académico.

En el sector empresarial, las innovaciones se pueden aprovechar en el e-commerce, situando tiendas virtuales en 3D en sitios estratégicos. Es ideal para negocios como joyerías, turismo, producción y manufactura. “En esos sectores se va disparar tremendamente el 3D”, apunta.