UBS: vuelos al espacio serían industria de US$ 23,000 millones para el 2030

Los vuelos comerciales al espacio exterior podrían convertirse en una industria de US$ 23,000 millones de aquí al 2030, según UBS Group.

Los hoteles espaciales, los viajes a parques temáticos y la puesta en órbita de pasajeros adinerados se encuentran entre las oportunidades a aprovechar una vez que la industria espacial despegue, señalaron los analistas de UBS Jarrod Castle y Myles Walton.

La industria espacial total podría valer alrededor de US$ 805,000 millones para entonces, añadieron, de los cuales la aviación comercial generaría alrededor de US$ 20,000 millones y el turismo cerca de US$ 3,000 millones.

Compañías como SpaceX y Virgin Galactic invierten fuertemente para llevar turistas al espacio. En la actualidad, la carrera se centra en reanudar los vuelos tripulados de astronautas estadounidenses.

SpaceX envió este mes la nave no tripulada Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional y trabaja para enviar una misión tripulada. Dos pilotos de Virgin Galactic sobrepasaron la atmósfera de la Tierra en un vuelo de prueba en diciembre.

Hay potenciales pasajeros parecen estar dispuestos a probar, pero los precios tendrían que caer para que se convierta en un servicio masivo. Una encuesta de UBS arrojó que los participantes se sentirían más cómodos viajando en una nave espacial que en un avión sin piloto.

Una vez que la industria se ponga en marcha, Castle y Walton consideran que abrirá oportunidades para muchas empresas que cotizan en bolsa.

Grandes marcas hoteleras podrían otorgar sus nombres a hoteles espaciales, firmas de entretenimiento podrían con el tiempo ofrecer turismo espacial y también podrían participar operadores turísticos, aunque tal vez comiencen utilizando la realidad virtual.