Uber Technologies Inc. va a vender su división de taxis voladores a Joby Aviation e invertirá en la startup. Se trata de la segunda vez esta semana que Uber abandona un proyecto secundario ante su objetivo de generar beneficios trimestrales el próximo año.

Joby adquirirá Uber Elevate, la división de la compañía que imaginó un futuro en el que los taxis aéreos transportaban a personas por encima de carreteras congestionadas. Uber Elevate también había operado un servicio de helicóptero en la ciudad de Nueva York, pero suspendió los vuelos durante la pandemia.

Como parte del acuerdo, Uber va a invertir US$ 75 millones en Joby, tras una financiación previa no revelada de US$ 50 millones en la startup en enero.

El acuerdo se ajusta a la estrategia que el líder ejecutivo, Dara Khosrowshahi, ha seguido este año de deshacerse de múltiples negocios a medida que la compañía se aleja de las ambiciones estilo ciencia ficción y se enfoca en tratar de generar beneficios.

En mayo, Uber lideró una ronda de inversión de US$ 170 millones en la empresa de alquiler de scooters Lime, y dio a la compañía su negocio de bicicletas Jump. A principios de esta semana, Uber vendió su división de vehículos autónomos a Aurora Innovation Inc. e invirtió US$ 400 millones en la startup.

En noviembre, después de que Uber informase un aumento de las pérdidas en el tercer trimestre, Khosrowshahi quiso asegurar a los inversores que la compañía tiene un plan para ganar dinero, pese a que la pandemia de coronavirus ha afectado los ingresos. Uber se propone generar beneficios trimestrales ajustados para finales del próximo año.

El acuerdo de Uber con Joby eleva el total recaudado por la startup a US$ 820 millones. Joby recibió una valoración de los inversores de US$ 2,600 millones a principios de este año, según la firma de análisis PitchBook.

Joby dijo que podría empezar a operar sus taxis aéreos eléctricos en 2023 y que las dos compañías integrarán sus servicios en sus respectivas aplicaciones. La unidad tiene menos de 100 empleados, señaló Uber.

“Estamos entusiasmados de que su solución de movilidad transformadora esté disponible para los millones de clientes que confían en nuestra plataforma”, dijo Khosrowshahi en un comunicado sobre el acuerdo con Joby.

Entre los inversores de Joby, con sede en California, se incluyen Toyota Motor Corp., que invirtió US$ 394 millones en la startup a principios de este año; Capricorn Investment Group; y los negocios de capital de riesgo de JetBlue Airways Corp. e Intel Corp.

La compañía dijo que su vehículo totalmente eléctrico tiene capacidad para transportar cuatro pasajeros y un piloto, y puede volar hasta 241 kilómetros con una sola carga. Su prototipo de vehículo parece un cruce entre un helicóptero y un dron.