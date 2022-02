De manera controlada, Twitter empezará a implementar el botón: ‘No me gusta’.

El símbolo del ‘No me gusta’ podrá ser reconocido por una flecha hacia abajo en las respuestas de publicaciones.

Tras confirmar oficialmente su desarrollo, el botón ahora será implementado mundialmente a través del portal web. Sin embargo, las versiones de Twitter de Android y iOS tendrán que esperar un poco más.

¿Cómo funcionará?

Como tal, no puede ser utilizado con publicaciones originales, sino que solo con las respuestas a los tuits.

El ‘No me gusta’ no activará ninguna notificación y no tendrá ningún contador, ya que servirá para que Twitter aprenda cuál es el contenido con el que sus usuarios no se sienten cómodos y para mejorar las cronologías en las publicaciones mencionadas.

Esto ya ocurre en otras plataformas como Reddit donde los votos positivos y negativos ejercen de balanza para ordenar los comentarios, también con flechas.