Trío tecnológico compite para llegar a valoración de US$ 1 billón Apple Inc., Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. están a escasa distancia de esa valuación de mercado, gracias a los repuntes del año hasta la fecha que varían entre el 23% de Microsoft y el 32% de Apple.

Amazon Los resultados de Amazon están programados para el jueves, posterior a la comercialización, y la empresa tiene una brecha ligeramente mayor por cerrar.