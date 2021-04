A unos días de un accidente fatal en Texas donde la policía dijo que no había encontrado a nadie detrás del volante de un automóvil Tesla, ingenieros de la publicación Consumer Reports dijeron que habían podido “engañar con facilidad” a un vehículo de Tesla Inc. para conducirlo a través de su función de piloto automático sin que hubiera nadie sentado en el asiento del conductor.

En una prueba realizada esta semana, los conductores realizaron varios viajes en una pista cerrada de aproximadamente 1 kilómetro en un vehículo utilitario deportivo Tesla Model Y, dijo la organización de investigación sin fines de lucro el jueves en un comunicado.

El vehículo, con tecnología Autopilot activada, pudo conducirse a lo largo de las líneas de carril pintadas, pero en ningún momento mostró una advertencia de que el asiento del conductor estaba vacío. El ingeniero que realizó la prueba colocó una pequeña cadena con peso en el volante para simular el peso de la mano de un conductor.

“En nuestra evaluación, el sistema no solo falló en asegurarse de que el conductor estuviera prestando atención, sino que tampoco pudo saber si había un conductor allí”, dijo Jake Fisher, director sénior de pruebas automotrices de Consumer Reports. Fisher pudo estirarse desde el asiento del pasajero y acelerar el automóvil usando un marcador en el volante.

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El 17 de abril, dos hombres del área de Houston murieron después de que un sedán Tesla Model S se estrelló y estalló en llamas. Muchos detalles siguen sin resolverse, incluido si el piloto automático se estaba utilizando cuando el vehículo recorrió una distancia corta antes de impactar contra un árbol.

Las autoridades dijeron que un hombre fue encontrado en el asiento del pasajero delantero y un segundo en uno de los asientos traseros, sin señales de que alguien estuviera detrás del volante.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, usó Twitter a principios de esta semana para decir que las funciones de asistencia al conductor del vehículo no habían sido las culpables.

“Los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el piloto automático no estaba habilitado y que este automóvil no compró FSD”, tuiteó Musk refiriéndose al software de prueba Full Self Driving de la compañía. “Además, el piloto automático estándar requeriría que las líneas de carril estén encendidas, lo que esta calle no tenía”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte en Carreteras están investigando el incidente. Las autoridades locales también están buscando órdenes para inspeccionar el automóvil.