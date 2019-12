Sin ser una estrella de Bollywood, Israil Ansari se hizo famoso en TikTok con dos millones de seguidores por su baile y sus peinados arcoíris en India, el mayor mercado internacional de la aplicación.

Gracias a la adictiva y controvertida plataforma creada en China, el desgarbado veinteañero apenas puede caminar por la calle sin que los adolescentes le pidan un autógrafo. “Me emociona ver las reacciones a mis vídeos en TikTok”, dice Ansari a la AFP en Bombay, explicando que trata de producir clips que hacen feliz a la gente.

“En un país de 1.300 millones de personas, acaparar la popularidad no es fácil”, añade. Lanzado por la empresa china Bytedance, en septiembre de 2017, la plataforma TikTok permite a los usuarios publicar vídeos cortos de sí mismos.

Éxito acelerado

La semana pasada, la aplicación alcanzó 1.500 millones de descargas en todo el mundo, superando a la aplicación Instagram, más conocida por las selfies.

Cualquier persona con un teléfono inteligente -ya sea un adolescente suburbano estadounidense o un habitante de los barrios desfavorecidos indios- puede utilizar TikTok para contar su propia historia en menos de 60 segundos.

“Los vídeos de TikTok funcionan porque son crudos, lo que los hace más accesibles para los jóvenes, a quienes les encanta recibir comentarios y, a veces, hasta ganar dinero”, explica Meenakshi Tiwari, analista de la firma estadounidense Forrester Research, a la AFP.

Un sofisticado sistema de inteligencia artificial permite a la aplicación detectar los gustos de sus usuarios y dirigirlos hacia vídeos que los mantienen “enganchados” durante horas y horas.

El sur de Asia representa el 40% de los 800 millones de usuarios de TikTok en el mundo, y 11 de las 25 mejores estrellas de la aplicación están basadas en India. Entre ellas figura Ansari, que gana comisiones por asociarse con marcas y promocionar sus productos en sus vídeos. Esto le permite ganar entre 20.000 rupias (280 dólares) y 50.000 rupias en un mes.

En China, donde la aplicación se llama Douyin, los espectadores pueden comprar de todo, desde crema facial hasta ropa, mientras miran los vídeos.

Pornografía y política

Pero no todo es diversión y juegos. La aplicación fue acusada de fomentar la difusión de pornografía infantil. Bangladés la prohibió como parte de una represión contra la pornografía, mientras que Indonesia bloqueó brevemente su acceso por motivos de blasfemia.

A TikTok también se le impuso una enorme multa en Estados Unidos por recoger ilegalmente información sobre menores. La aplicación es muy popular entre los adolescentes y dos tercios de todos los usuarios de TikTok tienen menos de 30 años, según la agencia de investigación Sensor Tower, con sede en San Francisco.

Además de los temores que la aplicación pueda utilizarse para promover contenidos pornográficos, los recelos políticos también surgen como un punto álgido. Su origen despierta preocupaciones y Estados Unidos lanzó una investigación para determinar si China la utiliza para recoger datos.

A pesar de las controversias, los jóvenes están muy interesados en TikTok. “Desde la mañana hasta altas horas de la noche, sólo veo vídeos de TikTok”, comenta a la AFP Azeez Ahmed Siddiqui, de 22 años.

“Mi familia me critica por no tener trabajo y perder mi tiempo. Pero quiero convertirme en una estrella”, explica. Con solo 3.500 seguidores, el camino parece aún largo y difícil. “Conozco a mucha gente que no tenía carrera y que ahora es famosa gracias a TikTok”. “Si ellos pueden lograrlo, ¿por qué yo no?”, añade.