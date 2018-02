The Economist: La próxima generación de tecnología inalámbrica está lista para el despegue

Los atletas de Corea del Norte no son los únicos participantes inusuales en los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang en Corea del Sur, que comenzaron el 9 de febrero. Cualquiera puede participar, al menos virtualmente. Muchos concursantes son observados por cámaras de video de 360 grados, capaces de transmitir secuencias a través de una red inalámbrica.

En ciertos lugares de todo el país, los fanáticos de los deportes usan pantallas de realidad virtual montadas en la cabeza para entrar directamente en la acción. Volar junto a un saltador de esquí, por ejemplo, ofrece una descarga de adrenalina sin riesgo de un aterrizaje forzoso.

Estas experiencias virtuales son ofrecidas por KT, la empresa de telecomunicaciones más grande de Corea del Sur. Están destinadas a mostrar la última generación de tecnología inalámbrica, conocida como "5G". Pero así como los saltadores de esquí nunca saben exactamente qué tan lejos saltarán después de salir de la rampa, no está claro dónde aterrizará 5G.

En teoría, la nueva tecnología debería llegar lejos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un organismo de la ONU que ayuda a desarrollar estándares técnicos, ha acordado un conjunto ambicioso de requisitos para la tecnología. Debe ofrecer velocidades de descarga de al menos 20 gigabits por segundo, tiempos de respuesta o "latencia" de menos de 1 milisegundo y la capacidad de conectar al menos 1 millón de dispositivos en un kilómetro cuadrado.

Así que se supone que las redes 5G pueden transferir una película de alta resolución de larga duración en dos segundos, responder a las solicitudes en menos de una centésima del tiempo que lleva parpadear y atender sin esfuerzo a las ciudades que están densamente llenas de humanos y dispositivos conectados.

Cuando 5G se despliega correctamente, el ancho de banda inalámbrico puede parecer infinito, dice Alex Choi, hasta hace poco el director de tecnología de SK Telecom, el segundo operador más grande de Corea del Sur, que ahora se encuentra en Deutsche Telekom, un operador alemán.

Eso permitirá todo tipo de servicios voraces de datos, que SK está probando en su "Área de juegos 5G" cerca de Seúl. Una de ellas es una oferta de realidad virtual que permite a las personas dirigirse a espacios digitales compartidos, como un estadio deportivo virtual.

Otra pieza de ingenio 5G está a la vista en Ericsson, un fabricante de equipos de red. En lo que una vez fue un edificio de la fábrica al lado de su sede central cerca de Estocolmo, está demostrando el "corte en red", una técnica para crear redes a medida. Las antenas en la pantalla pueden crear redes inalámbricas separadas, para servir desde teléfonos inteligentes y sensores inalámbricos hasta robots industriales y automóviles sin conductor.

"Cada conjunto de dispositivos obtendrá exactamente la conectividad que necesitan", dice Nishant Batra, que dirige productos de redes inalámbricas en la empresa sueca.

Esta versatilidad, junto con los requisitos de la UIT, podría hacer que 5G sea el tejido conectivo para el internet de las cosas (IoT), ya que los dispositivos conectados se denominan colectivamente, dice Pierre Ferragu de Bernstein Research.

Las redes basadas en 5G podrían conectar y controlar robots, dispositivos médicos, equipos industriales y maquinaria agrícola. También podrían permitir la "informática de punta", la idea de que no se producirá un mayor número de cruces de números en los centros de datos centralizados, sino al margen de las redes.

La industria de las telecomunicaciones tiene mucho en juego en 5G. Los experimentados fabricantes de equipos de red como Ericsson y Nokia quieren que reviva la demanda de sus productos, que ha disminuido notablemente desde que la inversión en 4G alcanzó su punto máximo hace un par de años.

Los fabricantes de chips de radio, como Qualcomm, también están interesados. Los países también son impulsores de 5G. Tras haber quedado rezagados en la generación inalámbrica anterior, los países asiáticos quieren liderar el camino en la próxima. Usar los Juegos Olímpicos para exhibir y lanzar 5G no es exclusivo de Corea del Sur.

Japón lo hará en el 2020, cuando Tokio sea sede de los Juegos Olímpicos de verano y NTT DoCoMo, el operador más grande del país, quiera comenzar a ofrecer servicios 5G comercialmente. En China, el gobierno, los operadores y los fabricantes locales de equipos como Huawei y ZTE están a punto de lanzar grandes ensayos 5G.

En Estados Unidos, donde la competencia entre AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon ya ha acelerado el desarrollo 5G, la política industrial puede acelerar aún más su lanzamiento: un memorando filtrado escrito para la Casa Blanca por un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional fue tan lejos como para solicitar una red 5G nacionalizada.

Tal proyecto, argumentaba, le permitiría a Estados Unidos "adelantarse a la competencia mundial y proporcionar al pueblo estadounidense una infraestructura segura y confiable". El memo fue descartado, pero la idea podría surgir nuevamente.

A pesar de todo este respaldo para 5G, existen obstáculos. Uno de estos es el espectro de radio, que está cada vez más saturado en las bandas de frecuencia más bajas utilizadas habitualmente por las redes móviles. El espectro libre abunda en las bandas superiores, en particular cuando la longitud de las ondas de radio se cuenta en milímetros. Pero cuanto mayor es la frecuencia, más difíciles son las cosas, explica Stéphane Téral de IHS Markit, una firma de investigación.

Las ondas milimétricas proporcionan una gran cantidad de ancho de banda, pero incluso el follaje puede bloquearlas. O bien necesitan una línea de vista directa para trabajar o deben rebotar alrededor de obstáculos, lo que requiere mucho poder de cómputo.

El hardware es otro contratiempo. Algunos proveedores de equipos han promocionado sus productos como "listos para 5G", y solo necesitan actualizaciones de software para trabajar con los nuevos estándares. De hecho, incluso si el equipo es fácilmente actualizable, la mayoría de los operadores tendrán que volver a configurar sus redes.

Las ondas de radio de alta frecuencia no viajan demasiado, por lo que las empresas tienen que instalar más estaciones base (computadoras que alimentan las antenas de una red). En cuanto a los dispositivos móviles, se deben hacer grandes cambios para que estos puedan usar ondas milimétricas; con la tecnología actual, la potencia de cálculo para procesar las señales drenaría las baterías en un abrir y cerrar de ojos.

Pero el freno más grande en 5G será económico. Cuando el GSMA, un grupo industrial, preguntó el año pasado a 750 jefes de telecomunicaciones sobre el principal riesgo de entregar 5G, más de la mitad citó la "falta de un argumento comercial claro". Parte de este pesimismo es táctico: si los operadores fueran más entusiastas, los vendedores de equipos aumentarían sus precios. Pero tal como están las cosas, es poco probable que 5G sea una gran fuente de ingresos, dice Chetan Sharma, un consultor de telecomunicaciones.

Esto se debe a que, aunque las personas quieren más ancho de banda, a menudo no están dispuestas a pagar por ello; una actitud que incluso las ofertas más sofisticadas de realidad virtual no podrían cambiar. Los ingresos por gigabyte de datos ya se han desplomado más del 50% entre el 2012 y 2015, estima Sharma. Los costos por gigabyte no han bajado tanto y el desarrollo de 5G no será barato.

Debido a las frecuencias más altas, 5G requerirá más antenas, estaciones base y cables de fibra óptica para conectarlos. Y antes de que las empresas puedan aprovechar al máximo el "corte en red", por ejemplo, tienen que actualizar las computadoras en el núcleo de sus redes. "Tendremos que trabajar más para dar un empujón a 5G", admite Lauri Oksanen, que supervisa la investigación de redes en Nokia, fabricante de equipos finlandés.

Es poco probable que los operadores aumenten rápidamente sus inversiones 5G, predice Bengt Nordstrom de Northstream, una consultora de telecomunicaciones. En cambio, dice, lo implementarán gradualmente donde los números tengan sentido. Algunos usarán primero la tecnología para proporcionar enlaces inalámbricos "fijos" ultrarrápidos (es decir, entre dos antenas estacionarias), que es menos complicado de hacer.

Tanto AT&T como Verizon han dicho que comenzarán a ofrecer dicho servicio en Estados Unidos este año. Otros operadores pueden usar 5G para obtener más del espectro que poseen. Otros tejerán redes 5G para atender ciudades densamente pobladas, muy probablemente en Asia. Y algunos lanzarán sistemas privados, por ejemplo para proporcionar conectividad en minas y puertos.

En otras palabras, es probable que la trayectoria de 5G difiera de la de un saltador de esquí: puede volar bajo durante años antes de despegar. Si este es el caso, se desarrollaría de manera similar a 3G, una tecnología móvil introducida a principios de la década del 2000.

Desilusionó hasta que encontró una "excelente aplicación" con el teléfono inteligente a fines de la década. Y fue solo con 4G que las redes móviles cumplieron con las promesas de 3G, como la posibilidad de ver secuencias de video. "A las generaciones impares no parece que les vaya demasiado bien", bromea Dean Bubley, un experto en telecomunicaciones. "Es posible que tengamos que esperar a que 6G obtenga lo que 5G promete".