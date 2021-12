Hay que darle crédito a Mark Zuckerberg. Cuando el fundador de Facebook anunció en octubre que estaba cambiando el nombre de la empresa matriz de la red social a Meta Platforms para ayudar a crear una realidad digital alternativa conocida como metaverso, se burlaron de él sin piedad. Para algunos, estaba generando una cortina de humo para distraer la atención de un escándalo político. Para otros, era simplemente el último multimillonario tecnológico de mediana edad en perseguir una fantasía de la infancia, tal como Jeff Bezos de Amazon y Elon Musk de Tesla lo estaban haciendo con los cohetes espaciales.

Y, sin embargo, su oportunismo fue impecable. Desde octubre, las búsquedas en Google de “metaverso” se han disparado. Wall Street está avivando la euforia. Según Bernstein, un broker, el término apareció 449 veces en las teleconferencias de resultados del tercer trimestre, frente a las 100 del segundo trimestre. Dice que los mercados con ingresos anuales potenciales de al menos US$ 2 billones podrían verse afectados por el metaverso. Jefferies, un banco, dice que aunque el fenómeno puede tardar más de una década, tiene el potencial de alterar “casi todo en la vida humana”.

Otros gigantes tecnológicos como Microsoft han establecido planes para dirigirse al metaverso. Pero son las grandes empresas aún bajo el control de sus fundadores las que pueden convertirse en los evangelistas más fervientes. Zuckerberg, con un patrimonio neto cercano a los US$ 125,000 millones y el control casi total de una empresa valorada en US$ 908,000 millones, es el más destacado. Otros incluyen a Jensen Huang de Nvidia, un fabricante de procesadores gráficos por valor de US$ 722,000 millones, y Pony Ma de Tencent, el gigante tecnológico chino con un valor de US$ 550,000 millones, cuya cartera de inversión en juegos incluye una participación del 40% en Epic Games, propietario de “Fortnite”, uno de los juegos más populares del mundo.

El fundador de Epic, Tim Sweeney , es él mismo una fuerza para tener en cuenta. Recientemente le dijo a Bloomberg que el metaverso era una oportunidad multimillonaria y que empresas como la suya estaban en una carrera por llegar a mil millones de usuarios a fin de establecer los estándares del metaverso para el futuro.

Se perfila para convertirse en una batalla multimillonaria similar a la carrera espacial Bezos-Musk. En lugar de ciencia espacial, se combatirá con auriculares, cadenas de bloques, criptomonedas y cantidades alucinantes de potencia informática que alteran la realidad.

Precisamente, lo que estos plutócratas quieren decir con el metaverso aún no está claro. ¿Será un mundo futurista de consumo total con realidad virtual, avatares, mansiones junto al mar y otros alborotos en línea que harán del mundo real un lugar aburrido? ¿O será simplemente una versión más rica y envolvente de lo que ya existe hoy en día: una forma de socializar, trabajar, comprar y jugar en línea incluso cuando la vida en el mundo cotidiano continúa con normalidad? Es aún menos claro si los usuarios de Internet del mañana serán seducidos por los sueños de los multimillonarios de la tecnología.

Una mirada a las ambiciones de Meta, Nvidia, Epic y Tencent da una idea del alcance de la iniciativa. Cada uno tiene sus nichos. Zuckerberg ha destinado US$ 10,000 millones este año principalmente para desarrollar los cascos y gafas de realidad virtual y aumentada que espera proporcionen un punto de acceso dominante al metaverso, como lo hace el iPhone de Apple con Internet móvil.

Nvidia se centra en lo que llama el omniverso, una tecnología basada en sus chips que reúne a ingenieros, diseñadores y otros tipos creativos virtualmente para hacer cosas, por ahora, principalmente en entornos industriales. Epic ha estado creando mundos virtuales durante años, incluido “Fortnite”.

En el metaverso, su aplicación principal puede ser Unreal Engine, una plataforma que brinda a sus propios desarrolladores y a otros desarrolladores la capacidad de crear experiencias 3D realistas, incluidos juegos, películas, modelos arquitectónicos y diseños industriales. Tencent tiene a China para descifrar. Probablemente Ma sea prudente al jugar con cuidado, dado el azote a las tecnológicas por parte del Partido Comunista. Pero la popular superaplicación WeChat de su empresa, incluido WeChat Pay, ya es una versión 2d de lo que el metaverso podría convertir en 3D.

Detrás de sus ambiciones futuristas se encuentran algunas experiencias comunes. En primer lugar, Internet móvil está llegando al final de una era. En Estados Unidos y Europa, los políticos amenazan con reglas más estrictas contra los monopolios y los abusos de la privacidad, especialmente con respecto a Facebook y Google.

En China, la industria tecnológica se está recuperando del ataque del gobierno. No en vano, algunos emprendedores tecnológicos de primera generación en Estados Unidos y China lo abandonan. Aquellos que permanecen en pie necesitan una nueva historia convincente que contar.

Asimismo, operan en mundos restringidos. Apple es un problema particular para Zuckerberg y Sweeney. El fabricante de iPhone está utilizando la configuración de privacidad en su sistema operativo iOS para controlar hasta qué punto Facebook puede vender anuncios digitales.

Epic está involucrada en una batalla antimonopolio con Apple por las tarifas que su App Store impone a los desarrolladores de juegos, que hasta ahora ha sido bastante infructuosa. Es por eso que ambos hombres se comprometen con tanta vehemencia a promover la interoperabilidad, es decir, no sistemas cerrados, así como estándares comunes. Ellos también quieren ser arquitectos de los sistemas operativos del futuro. No tendrán el campo para ellos solos.

Apple, aunque hasta ahora no ha dicho nada sobre el metaverso, sin duda está preparando una ofensiva. Las empresas de telecomunicaciones también quieren indagar, ya que han invertido mucho en espectro 5G ultrarrápido y de baja latencia. Las plataformas de rápido crecimiento como Roblox, que ofrecen un modelo para crear videojuegos propios que atrae a 200 millones de usuarios al mes, ya han capturado los corazones de los jóvenes.

También hay detractores, en particular defensores de tecnologías más distribuidas que se conocen como Web3, que argumentan que las cadenas de bloques y las criptomonedas son la próxima gran novedad, aunque como señala Ben Thompson, un experto en tecnología, estos pueden encontrar casos de uso mucho mejores en el metaverso que en el mundo real.

Hay mucho por lo que jugar. Como dice Thompson: “Elon Musk quiere ir a la Luna. Mark Zuckerberg quiere crear lunas completamente nuevas en el espacio digital”. Pero así como el espacio es una carrera, también lo es el metaverso. Los señores Zuckerberg, Huang, Sweeney, Ma et al pueden prometer un futuro para Internet que sea más abierto, inmersivo y atractivo que el móvil que existe hoy. Pero cada uno quiere llegar allí primero, para poder establecer las reglas a su favor.