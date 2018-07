Teléfonos de Samsung y Google superan a iPhones en velocidad

Si usted pagó una elevada suma por el iPhone X y otros teléfonos inteligentes emblemáticos de Apple Inc. con la esperanza de obtener las velocidades más rápidas de internet móvil, no le gustarán estos resultados.

El iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone X de US$ 1,000 fueron superados por los últimos teléfonos inteligentes de Samsung Electronics Co. y Google de Alphabet Inc. en velocidades de descarga, según datos de Ookla LLC, una compañía que proporciona el servicio en línea más popular para medir la velocidad de una conexión a internet con su aplicación y sitio web Speedtest.

Los datos de internet más rápidos significan que los usuarios pueden cargar sitios web y comenzar a ver películas más rápidamente, hacer videollamadas más nítidas y obtener videos de mayor calidad.

A medida que los teléfonos inteligentes se parecen cada vez más, los fabricantes de teléfonos están tratando de promocionar las características de hardware que no están a la vista.

Samsung usó este argumento en contra de Apple con comerciales que destacan las velocidades más rápidas de internet móvil en su reciente campaña de publicidad televisiva.

Los datos de Ookla son importantes porque son generador por los usuarios, no por un laboratorio corporativo, y abarcan el rango de condiciones aleatorias del mundo real que afectan el rendimiento, como la distancia desde las torres celulares y la congestión de red. Ookla dijo que realiza millones de pruebas al día y ha hecho 20,000 millones en total.

Desde luego, puede ser difícil para los usuarios ver las diferencias entre la velocidad con que se cargan las páginas en un teléfono. Sin embargo, es más fácil detectar la calidad del video, cuánto tiempo se demora en reproducir una canción y cuánto tiempo tarda en enviar un correo electrónico.

Las velocidades de internet no son la única métrica importante de velocidad de los dispositivos. Los principales procesadores de Apple que controlan la velocidad para abrir una aplicación, desplazarse por un PDF y cargar juegos a menudo son reconocidos como unos de los más rápidos en la industria.

"Con velocidades LTE-Advanced y el A11 Bionic de diseño personalizado de Apple, el chip más inteligente y potente de un teléfono inteligente, el iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X proporcionan una experiencia inalámbrica increíblemente rápida que puede manejar fácilmente las tareas más exigentes de hoy en día", dijo una portavoz de Apple en un comunicado.

"Con hasta 27 bandas LTE, más que ningún otro teléfono inteligente en el mundo, estos iPhones también brindan la mejor cobertura mundial de LTE", agregó.

Los tiempos de carga más lentos tampoco han afectado significativamente al iPhone frente a la competencia. Es uno de los teléfonos inteligentes con mejores reseñas en el mundo, y sus últimos modelos constantemente superan a la competencia en ventas.

Apple vendió más de 216 millones de iPhones el año pasado y podría superar esa cifra en el 2018 dado el fuerte interés en los modelos nuevos de mayor tamaño y menor costo que se lanzarán este año. Samsung fue el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo en el 2017, con entregas de más de 317 millones de unidades, según la firma de investigación IDC.

Los datos de la prueba de velocidad, a los que Bloomberg tuvo acceso, muestran que los teléfonos Galaxy S9 de Samsung tuvieron una velocidad promedio de descarga –con todos los operadores en Estados Unidos– de 38.9 megabits por segundo, sobre la base de unas 102,000 pruebas en los últimos tres meses.

El modelo más grande, el S9 +, registró velocidades de 38.4 Mbps, de acuerdo con un tamaño de muestra de alrededor de 169,000 conexiones telefónicas. El iPhone X en promedio descargó datos a 29.7 Mbps, según 603,000 pruebas. El iPhone 8 Plus y el iPhone 8 se quedaron atrás con velocidades de 29.4 Mbps y 28.6 Mbps, respectivamente.

El desglose de datos de Ookla mostró que el iPhone X operó más rápido en la red inalámbrica de Verizon Communications Inc. con velocidades promedio de 31.5 Mbps y más lento en Sprint Corp. con velocidades de 25.1 Mbps. El Galaxy S9 +, que está más cerca del iPhone X en términos de precio, registró velocidades promedio de 38.2 Mbps en Verizon y 34.2 Mbps en Sprint.

El Pixel 2 XL de Google operó a una velocidad de 33.9 Mbps y el Pixel 2 más pequeño registró velocidades de 34.4 Mbps.