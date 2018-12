Teléfono para gamers: Nubia presenta su nuevo smartphone 10GB de RAM, el Nubia Red Magic Mars

El fabricante chino Nubia presentó su nuevo teléfono inteligente para los amantes de los juegos móviles de intensa gráfica. Se trata del Red Magic Mars su segundo smartphone gaming que cuenta con un potente procesador Snapdragon 845 y hasta 10 GB de RAM.

Este nuevo teléfono cuenta con novedades que permitirán que los jugadores tengan partidas más largas y una mejor experiencia de juego. Su pantalla táctil de 6 pulgadas es LCD y tiene una resolución de 2,160x1,8080 pixeles, como también tiene una línea de colores RGB, que cambian según sean las acciones en el juego.

El Nubia Magic Mars también incluye botones adicionales e incluye un sistema de refrigeración mediante vapor, el cual previene el recalentamiento. También tiene altavoces estéreo en el frontal, una batería de 3,800 mAh, y una tecnología que permite cambio de voz durante las partidas y las llamadas.

Pero además este teléfono no se limita a la parte del juego, pues en el aspecto de cámara, este teléfono de Nubia tiene una cámara principal de 16 megapixeles y una frontal de 8 megapixeles. Además cuenta con el sistema operativo Android Pie 9.0.

El Nubia Red Magic Mars está fijado para salir a la venta el 7 de diciembre en China, con un precio entre los US$ 400 a US$ 600. Cuenta con tres versiones, siendo la más potente con 10 GB de RAM y 256 GB de memoria interna (US$ 575). La versión de 6GB de RAM y 64 GB de almacenamiento cuesta 2, 699 yuanes, aproximadamente US$ 390.