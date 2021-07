Las empresas de tecnología más grandes de EE.UU. continuaron gastando millones en lobby en el último trimestre, buscando influir en la legislación destinada a reforzar la aplicación de las leyes antimonopolio y forzar otros cambios en la industria.

Apple Inc. aumentó su gasto a US$ 1.64 millones en el segundo trimestre, un 12.3% más que en el trimestre anterior. El total de Amazon Inc. aumentó un 1.3% a US$ 4.86 millones. Los gastos de Microsoft Corp. cayeron ligeramente, un 4.6% a US$ 2.47 millones y Facebook Inc. se mantuvo estable en US$ 4.77 millones; Google, de Alphabet Inc., gastó US$ 2.09 millones, un 22.3% menos que el trimestre anterior, pero un 23.7% más que el año pasado.

Si bien las cifras muestran una tendencia mixta, el nivel sostenido de gasto en la influencia del gobierno demuestra lo que la industria de la tecnología tiene en juego a medida que los responsables políticos debaten, una aplicación antimonopolio más estricta y regulaciones en un sector que en su mayor parte se ha permitido desarrollarse orgánicamente.

Ahora, estas empresas arraigadas han superado el billón de dólares, y en algunos casos los 2 billones de dólares, en valoración de mercado y están utilizando sus abundantes recursos para proteger sus posiciones.

La mayoría de las empresas revelaron docenas de proyectos de ley que rastrearon, agrupados en categorías amplias como impuestos, consumidores, seguridad nacional y banca.

Forzar más competencia en la economía en línea es uno de los pocos problemas que ha superado las divisiones partidistas en el Congreso y ha recibido el apoyo total de la administración Biden.

Los defensores de las leyes antimonopolio aplaudieron la nominación del enemigo de Google, Jonathan Kanter, para dirigir la división antimonopolio del Departamento de Justicia. Se une a Lina Khan, una feroz crítica de los gigantes tecnológicos que encabeza la Comisión Federal de Comercio, y a Tim Wu, líder del nuevo movimiento antimonopolista, como uno de los principales asesores de la Casa Blanca.

Un proyecto de ley para dar al Departamento de Justicia y la FTC más recursos para perseguir casos de competencia fue aprobado por el Senado y una medida similar recibió apoyo bipartidista en la Cámara.

Otras cinco medidas antimonopolio obtuvieron votos de republicanos y demócratas en el Comité Judicial de la Cámara, incluidas propuestas centradas en un puñado de empresas tecnológicas de EE.UU. para dificultar las fusiones, obligar a las plataformas a permitir que los consumidores transfieran sus datos, cambiar la forma en que las empresas presentan sus propios servicios consumidores o obligarlos a desprenderse por completo de determinadas líneas de negocio.

Apple, Facebook, Google, Amazon y Microsoft enumeraron estas propuestas de la Cámara como objetivos de su campaña de lobby el trimestre pasado, tratando de convencer a los legisladores de que esta legislación destruiría productos populares, pondría en peligro la seguridad de los usuarios y beneficiaría a los competidores extranjeros. Existe alguna evidencia de que estos argumentos tuvieron resonancia, ya que no está claro si los proyectos de ley tendrían suficiente apoyo para ser aprobados por el pleno de la Cámara y no se ha programado una votación en el pleno.

Uno de los problemas para Amazon, Apple y Facebook fue el escudo de responsabilidad legal conocido como Sección 230 que los legisladores de ambas partes quieren cambiar para responsabilizar a las plataformas tecnológicas de cómo se muestra y difunde el contenido del usuario.

Amazon fue el mayor gastador de la industria, enumerando leyes y problemas individuales en una amplia gama de temas, incluidos la aviación, el transporte y las finanzas, lo que refleja el alcance comercial masivo del minorista y distribuidor en línea.

Apple presionó sobre temas relacionados con su negocio de tarjetas de crédito para consumidores y el desarrollo de vehículos autónomos, así como sobre “prácticas de privacidad en el ecosistema de aplicaciones”, que fue uno de los temas planteados en una audiencia antimonopolio del Senado este año. Varios senadores están trabajando en sus propios proyectos de ley antimonopolio, incluido uno destinado a cambiar las prácticas de la tienda de aplicaciones para apoyar a los competidores de Apple.

Facebook, que recientemente se enfrentó a la Casa Blanca por las preocupaciones del presidente Joe Biden sobre la información falsa en línea sobre el coronavirus, dijo que sus problemas de cabildeo en el último trimestre incluían “supresión / interferencia de votantes, anuncios políticos y políticas de desinformación”.

En una indicación de cuánto está en juego para las empresas de tecnología, la Asociación de Tecnología Informática, un grupo de la industria, aumentó su gasto en cabildeo a 1,2 millones de dólares en el segundo trimestre, un 103,4% más que en el primer trimestre.

El cabildeo de Twitter Inc. aumentó un 65% desde el primer trimestre, con lo que su segundo trimestre totalizó $ 660.000. La empresa de redes sociales también enumeró los proyectos de ley antimonopolio de la Cámara como un problema, así como la moderación del contenido y la seguridad digital.

Oracle Corp. aumentó el gasto en sus esfuerzos de cabildeo en un 45,2% a $ 2,44 millones, y enumeró las adquisiciones gubernamentales como un tema de enfoque en el mismo trimestre en que el Pentágono decidió retirar un contrato de $ 10 mil millones con Microsoft, dando a otras empresas otra oportunidad de hacer su caso.

ByteDance Ltd., la empresa matriz de TikTok, gastó 1,84 millones de dólares en cabildeo en el segundo trimestre, un aumento del 162,9% respecto al trimestre anterior y un aumento del 268% interanual mientras lucha contra las preocupaciones en Washington sobre la seguridad de los datos de los usuarios.