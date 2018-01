Tecnológicas de EE.UU. piden mantener permiso trabajo a cónyuges H-1B

Los grupos empresariales y tecnológicos (que representan a Amazon.com Inc., Google, Visa Inc. y otras compañías) instaron al gobierno de Trump a que no detenga las autorizaciones de empleo para los cónyuges de inmigrantes que tienen visas H-1B para profesionales con trabajos especializados que están tratando de obtener la residencia permanente.



La solicitud, en una carta enviada el miércoles por la noche, se produce en un momento en el que Departamento de Seguridad Nacional planea presentar una propuesta para eliminar la elegibilidad para trabajar de estos cónyuges de titulares de visa H-1B, según su agenda de otoño de 2017.



Los grupos de la industria dijeron que prevén que esto se produzca el mes próximo. Sería uno de los primeros pasos de la agencia para regular la inmigración de trabajadores altamente calificados mientras el Congreso debate otros asuntos de inmigración, como el estatus de los refugiados y los inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.

Las empresas de tecnología han confiado en las visas H-1B para contratar talento extranjero, particularmente en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los detractores dicen que algunas compañías han abusado del programa y han desplazado a los trabajadores estadounidenses.

Una norma de 2015 establecida por el gobierno de Obama permite permisos de empleo para cónyuges, que de otra manera no podrían ser contratados, mientras los titulares de visas H-1B solicitan el estatus de residente permanente, un proceso que puede llevar una década o más. Más de 104,000 cónyuges han recibido autorización para trabajar desde que se promulgó la norma de la visa H-4, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional.



Grupos de la industria como el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información (ITI), la Cámara de Comercio de EE.UU. y BSA-The Software Alliance escribieron al Servicio de Ciudadanía e Inmigración para instar al gobierno a mantener el programa H-4.

"Es un reflejo del fracaso para reformar el sistema de inmigración de nuestro país que este grupo de cónyuges H-4, la mayoría de los cuales son mujeres, continúe enfrentando incertidumbre y se les pueda impedir trabajar mientras esperan aquí a que la burocracia vaya resolviendo la gran cantidad de casos pendientes" decía la carta.



Dean Garfield, director ejecutivo del Consejo de la Industria de Tecnología de la Información, dijo en una entrevista telefónica el miércoles: "Si tu cónyuge no puede trabajar, esto hace que venir a los Estados Unidos sea menos atractivo".



Durante una audiencia de la Comisión Judicial del Senado el martes, el senador republicano Orrin Hatch, de Utah, preguntó a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, acerca de la propuesta.



"La norma de 2015 me parecía una política bastante sensata", dijo Hatch. "¿Puede explicar por qué el Departamento de Seguridad Nacional planea anular esta política?"



Nielsen respondió que analizaría el asunto y agregó: "Desafortunadamente, a lo largo de los años, en general, nos hemos alejado de la intención del Congreso con respecto a algunas de las categorías de visa".



Hatch dijo el miércoles en el Senado que planea reintroducir legislación la próxima semana para revisar el programa de inmigración de trabajadores altamente calificados para "ayudar a poner fin a nuestra estúpida práctica de educar a gente aquí en los Estados Unidos y luego enviarlos de regreso a su casa para que compitan contra nosotros".



Otras propuestas incluidas en la agenda del Departamento de Seguridad Nacional incluyen cambiar el proceso de petición de la visa H-1B para revisar la definición de "ocupación especializada" con el fin de admitir a los "ciudadanos extranjeros mejores y más brillantes" y reducir el fraude y el abuso de las opciones de capacitación.