La tecnología puede transformar el liderazgo, por el bien de los empleados

4. Haz muchísimas preguntas Pregunta a tus empleados qué consideran que ha funcionado en el pasado y qué no. Pregúntales su opinión sobre los problemas más comunes, y sus propuestas para resolverlos. "Los más innovadores son aprendices, no sabelotodos. Lo mismo aplica a culturas innovadoras, son culturas de aprendizaje. Los líderes que han construido estas culturas laborales saben, ya sea por intuición o por experiencia, que para hacer descubrimientos tienen que buscar las cosas que no entienden y sumergirse hasta lo más profundo. Deben fracasar rápido y sin miedo y luego aprender y compartir esas lecciones con su equipo." — G. Michael Maddock y Raphael Louis Vitón.