Tecnología para el hogar en CES 2018: los comandos de voz son la nueva estrella

Los dispositivos inteligentes para el hogar no son una propuesta revolucionaria. Desde hace varios años los fabricantes han decidido orientarse en alistar el terreno para el hogar conectado, con lo cual los gadgets que lo conformarían han continuado cobrando fuerza. Y el Consumer Electronics Show (CES) 2018 así lo viene demostrando.

No obstante, según Mashable, los nuevos dispositivos tienden a ofrecer servicios más personalizados, gracias a que aprovechan la inteligencia artificial y la visión por computadora para crear experiencias cada vez más “amigables”. Eso supone una generación mejorada de robots personales, aunque no fuera de caja. Al menos no totalmente.

Interacción

LG presentó la plataforma ThinQ a través de la cual integrará inteligencia artificial (IA) en productos domésticos. Para tal efecto, la empresa adelantó un modelo de asociación abierta bajo el cual colaborará con Google y Amazon (ver en corto). Así, su línea de electrodomésticos será aún más ‘smart’. Para muestra, un ejemplo.

La nevera InstaView, que emplea precisamente IA y brinda acceso a Amazon Alexa, es capaz de interactuar con otros electrodomésticos ThinQ. No solo le permite ver al usuario lo que contiene sin necesidad de abrirla (su pantalla puede volverse trasparente), sino que también se le puede solicitar que haga listas, ordene compras y hasta reproduzca música.

Destacan también la lavadora LG TwinWash y la secadora LG Styler, en las cuales el usuario puede monitorear los ciclos así como emplear comandos de voz vía Google Assistant para controlar diferentes funciones. A ello se suma la máquina lavavajillas LG Signature SteamClean, que también se puede controlar mediante voz.

No obstante la surcoreana decidió poner a un adorable robot denominado CLOi en el centro de sus electrodomésticos pensantes, según CNET. El dispositivo será capaz de responder a los comandos de voz del usuario para ayudarlo a decidir, por ejemplo, qué cocinar en función a lo que haya en la nevera.

El peso de las palabras

Los comandos de voz toman así protagonismo, más aún en la cocina. Un microondas de Whirlpool podrá calentar la comida, cuando el usuario así se lo ordene. Smart Over The Range, que es compatible con Google Assistant y las bocinas que trabajan con controles de voz para Amazon Alexa, también funciona con un app de recetas.

El fabricante Insteon, que ha añadido compatibilidad para Google, ahora facilita controlar las luces, interruptores, tomacorrientes y enchufes con solo decir la frase indicada.

Nest x Yale también ha dado qué hablar en Las Vegas. Se trata de una nueva cerradura con pantalla táctil que no necesitará llave y que puede controlarse a través de una app. El proyecto ha sido posible gracias a una alianza entre el fabricante de cerraduras Yale y la compañía de dispositivos de Google, Nest.

Así las propuestas para el hogar inteligente son cada vez más diversas. Y los robots con funciones específicas son los nuevos aliados, desde los que ayudan al usuario a hacer la limpieza hasta aquellos capaces de liberarlo de la pesadez de ir a la nevera en busca de una cerveza.