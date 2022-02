Después de que Alphabet Inc. cancelara sus planes de construir su propia ciudad y liquidara la empresa encargada del proyecto, un grupo de exempleados continúa su legado. Su startup, Sidewalk Infrastructure Partners LLC, está llevando a cabo ambiciosos proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras especializadas para automóviles autónomos, un proyecto de red inteligente en expansión y la implementación de tecnología para ayudar a las ciudades a construir redes inalámbricas 5G.

El miércoles, la empresa tiene previsto anunciar que obtuvo US$ 400 millones de StepStone Group Inc., una firma de inversión que se enfoca en infraestructura. El acuerdo valora la empresa, conocida como SIP, en US$ 1,250 millones, según una persona familiarizada con los términos de la operación que pidió no ser identificada porque son privados.

La idea de SIP surgió de Sidewalk Labs, la empresa de ciudades inteligentes que creó Google en el 2015. El proyecto insignia de Sidewalk fue Quayside, un plan para desarrollar un sitio de 5 hectáreas en Toronto para exhibir varias ideas urbanas de alta tecnología.

Construir una ciudad desde cero tenía sentido como una forma de que la empresa matriz de Google experimentara con la innovación urbana, dijo Jonathan Winer, cofundador y codirector ejecutivo de SIP. Sin embargo, “había una serie de sistemas de infraestructura que necesitaban innovación ahora, no en 10 años”, puntualizó.

En el 2019, Winer junto a otros empleados de Sidewalk se retiraron para formar SIP con un plan para construir proyectos grandes y técnicamente sofisticados. Alphabet y el Ontario Teachers Pension Plan financiaron la iniciativa como sus únicos inversionistas. (Ninguno participó en la última ronda).

Sidewalk Labs anunció en el 2020 que ya no seguiría adelante con Quayside. En diciembre pasado, Daniel Doctoroff, director ejecutivo de Sidewalk Labs y exdirector ejecutivo de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News, renunció por motivos de salud. Google dijo que absorbería los proyectos existentes de la empresa.

SIP está configurada de una forma poco habitual para una empresa nueva, ya que a veces funciona como una especie de empresa de capital de riesgo y otras como un operador que construye sus propios proyectos. Esto le permite llevar a cabo una amplia gama de proyectos, dijo Winer.

Entre ellos se encuentra una carretera de 65 kilómetros entre Detroit y Ann Arbor, Michigan, diseñada para vehículos autónomos y conectados. El Gobierno del estado de Michigan dio a conocer el plan en el 2020, y Winer anunció que el primer tramo de la carretera se abrirá este año. Está en conversaciones con otros estados sobre desarrollos similares, dijo.

SIP también ha invertido US$ 100 millones en un proyecto en California que utiliza termostatos y enchufes inteligentes para compensar a los clientes por reducir su consumo de energía en momentos de alta demanda.

Gran parte del negocio de SIP consiste en trabajar con Gobiernos. SIP espera que la ley de infraestructura de la Administración Biden ofrezca nuevas oportunidades de negocio, dijo Winer.

Uno de los posibles beneficios sería para el incipiente negocio 5G de SIP. A fines del año pasado, SIP compró Dense Air, una startup que fabrica tecnología 5G para ciudades europeas. SIP tiene previsto empezar a ofrecer los servicios de Dense Air en Estados Unidos en el primer semestre del año.

Además de ser inversionista, Alphabet participa activamente en varios proyectos de SIP. Waymo, la unidad de automóviles autónomos de Alphabet, forma parte del consejo asesor del proyecto de carreteras de Michigan.

Los termostatos Nest de Google funcionan con el programa de California. “Nos beneficiamos enormemente de la tecnología y el conocimiento de Alphabet”, dijo Winer. “Y a veces esa idea se traduce en algún tipo de transacción comercial”.