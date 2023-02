Colossal Biosciences, con sede en Dallas, hizo pública una nueva ronda de inversión que ayudará a financiar su esfuerzo por recuperar quizás el animal extinto más famoso de todos: el dodo.

Reintroducir mamuts en Alaska o dodos en la isla Mauricio suena poco realista, incluso tonto, y ha despertado el escepticismo de los paleogenetistas y otros expertos que temen que los efectos de la extinción sean impredecibles.

Sin embargo, Colossal ha seguido atrayendo el apoyo de los inversionistas, incluidas celebridades, y el martes anunció otros US$ 150 millones en financiamiento para juntar un total de US$ 225 millones desde 2021. Una persona familiarizada con la compañía dijo que con la última ronda, la empresa estaría valuada en unos US$1.500 millones.

Para algunos inversionistas, un dodo vivo es menos importante que los avances científicos logrados a través de los esfuerzos por regresar especies de la extinción.

“En el camino para traer de vuelta a una especie, vamos a aprender cosas que no podemos aprender en un laboratorio de prácticas”, dijo Thomas Tull, un inversionista tecnológico que produjo la película Jurassic World y ganó dinero invirtiendo en uniformes médicos. higos de la empresa. Su fondo Innovative Technology de Estados Unidos encabezó la última ronda. “Cuando estás haciendo grandes cosas como esta, quién sabe lo que vas a descubrir en el camino”.

La afluencia de efectivo se produce cuando el mundo financiero ha tomado un nuevo interés en la crisis de la biodiversidad. La conferencia de Naciones Unidas sobre biodiversidad en diciembre del 2022 atrajo a representantes de Wall Street, y los bancos mundiales están incursionando en canjes de “deuda por naturaleza” que protegerían los ecosistemas vulnerables a cambio de renegociar la deuda soberana en países en desarrollo.

Colossal se está posicionando como una solución al daño causado al mundo natural y el cofundador Ben Lamm dice que tenemos la oportunidad de revertir la pérdida de biodiversidad causada por el hombre.

Cómo sería rentable para los inversionistas la restauración de especies que dejaron de existir hace mucho tiempo es una pregunta abierta. Colossal ya escindió una empresa de software que recaudó otros US$ 30 millones y los inversionistas de Colossal recibieron el capital de la nueva empresa. La compañía sugiere que otras áreas prometedoras para futuras escisiones podrían incluir la edición de genes y úteros artificiales.

Trabajadores de la empresa mencionan regularmente la carrera espacial cuando se habla de las perspectivas de la empresa como ejemplo de un objetivo aparentemente imposible que no solo se alcanzó con el tiempo, sino que también generó invenciones colaterales que todavía usamos hoy.

“Lo bueno de estas especies extintas es que son problemas de sistemas”, dijo Lamm en una entrevista. Resolver un problema de sistemas requiere innovación en múltiples áreas y, por lo tanto, crea avances que pueden generar más efectos secundarios. “Es como el alunizaje. Eso fue un problema de sistemas”.

Lamm, quien cofundó Colossal con el genetista de la Universidad de Harvard, George Church , también cree que el objetivo de Colossal le da una ventaja competitiva en el reclutamiento de personal que prefiere investigar bestias desaparecidas que proyectos menos exóticos. “Puedes trabajar en la levadura o puedes trabajar en traer de vuelta una especie extinta”, dijo.

El dodo es el tercer animal extinto en la lista de tareas pendientes de Colossal. En marzo, la startup dijo que traería de vuelta al mamut lanudo, y en agosto añadió la promesa de resucitar al tigre de Tasmania, o tilacino, que fue declarado extinto en la década de 1930. La compañía dice que está en camino de producir crías de mamut para 2028.

El flujo constante de anuncios ha cautivado a una lista de inversionistas famosos, incluidos Paris Hilton y el orador motivacional Tony Robbins, que no necesariamente confieren un aura de seriedad científica al proyecto. Pero Colossal también ha reclutado a inversionistas menos famosos con un pedigrí considerable, aunque no está claro qué tan involucrados están.

“Estratégicamente, se trata menos de los mamuts y más de la capacidad” para diseñar animales y plantas, dijo el brazo de capital de riesgo de la CIA, In-Q-Tel, en una publicación de blog en septiembre cuando invirtió en Colossal.

“Están resolviendo problemas complejos y estamos satisfechos con el progreso hasta ahora”, dijo Jim Breyer , uno de los primeros patrocinadores de Facebook que invierte en Colossal a través de su firma Breyer Capital. “A largo plazo, habrá importantes oportunidades de ingresos en torno a la sostenibilidad, la conservación y la recuperación de la naturaleza”.

Tom Chi de At One Ventures, miembro fundador de Google X, el laboratorio de innovación de Alphabet Inc., es el único miembro independiente de la junta directiva de tres miembros de Colossal. Ha realizado inversiones ambiciosas en otros emprendimientos difíciles como Helios Labs, que busca extraer metales y oxígeno de la superficie de la Luna y Marte.

Chi descarta el enfoque en los inversionistas de Hollywood. “¿Están jugando con la forma en que hacemos la ciencia? No”, dijo en una entrevista. De hecho, dijo Chi , la ciencia detrás de Colossal era tan difícil que muchos de sus patrocinadores no la entendían completamente. “Probablemente tomaría ocho horas explicárselo a una celebridad”.

Los inversionistas tradicionales siguen escépticos sobre el campo. “Creo que el ángulo de extinción podría ser prometedor para el descubrimiento científico, pero probablemente muy difícil para la empresa en términos de mercado, costo y velocidad de escala”, dijo Helen Liang , socia gerente de Founders X Ventures. “La pregunta más importante es qué valores comerciales podrían desbloquearse y la justificación del costo de capital para hacerlo”.

El dodo era un ave que no volaba, con el doble del tamaño de un pavo y vivía en la isla Mauricio, en el Océano Índico, a unas 550 millas (885 kilómetros) al este de Madagascar. El último conocido fue asesinado a finales de 1600, después de que la gente llegara a la isla y cazara al ave como alimento, se apoderara de su hábitat e introdujera cerdos y monos que comían sus huevos.

Tan solo obtener una muestra de dodo fue una tarea intrincada para Colossal.

Beth Shapiro , la engargada de paleogenética de la compañía y profesora en la Universidad de California, Santa Cruz, ha intentado extraer material genético del ave muerta durante la mayor parte de su carrera. Ha raspado el interior de cráneos de dodo y sudado en plantaciones de azúcar en Mauricio. Finalmente tuvo suerte con un espécimen bien conservado en un museo danés, y Colossal ahora dice que tiene la única secuencia completa y de alta calidad del ADN de dodo.

Resucitar al pájaro sería solo el comienzo. Shapiro advirtió que cualquier dodo liberado en la naturaleza necesitaría ser protegido de los depredadores que los exterminaron hace siglos. Las pequeñas islas frente a la costa de Mauricio, donde también se han reintroducido tortugas gigantes, podrían ser un buen lugar. “Una vez que tengamos dodos funcionales”, dijo, “tendremos que crear un hábitat que pueda sustentarlos”.