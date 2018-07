Startup china de US$ 6,000 millones quiere ser el Amazon de salud

En cuanto a alguien se le diagnostica diabetes empiezan a aparecerle anuncios de tratamientos en las redes sociales. Se reciben alertas sobre suplementos de salud y tal vez consejos sobre nutrición. Recordatorios de pólizas de seguros irrumpen en el teléfono.

No es una escena de “Minority Report”. Es una manifestación de los datos que acumula WeDoctor, una de las iniciativas de salud online de mayor valuación de China, que ambiciona cambiar por completo el negocio de la salud personal. Los avisos podrán no ser conspicuos –pueden estar mezclados en una serie sobre enfermedades crónicas-, pero el objetivo es de una misteriosa precisión: usted.

Con el respaldo de Tencent Holdings Ltd., WeDoctor se suma a un creciente grupo de gigantes tecnológicas que buscan revolucionar un sector aparentemente impermeable a la intromisión online. Mientras que compañías como Google tratan de desentrañar los secretos de la inmortalidad o los enigmas médicos, WeDoctor se concentra en algo más pragmático: ganar dinero destrabando atascos en un mercado de salud chino que, según se estima, alcanzará los 8 billones de yuanes (US$ 1.2 billones) para 2020.

Las ambiciones de WeDoctor –que el experto en inteligencia artificial Jerry Liao Jieyuan fundó en 2010- consisten en convertirse en un Amazon de la salud. Comenzó como una startup que ayudaba a la gente a encontrar médicos, y se ha convertido en una firma valuada en US$ 5,500 millones que opera por internet consultas de seguimiento, recetas de medicamentos y clínicas médicas. Mejora su capacidad de inteligencia artificial para el análisis de datos a los efectos de contribuir a detectar problemas como el cáncer de cuello del útero.

Vende un parlante de US$ 600 parecido al Amazon Echo que puede conectarse a tecnología de vestir y también sirve como una conexión médica de urgencia.

Al estilo chino, hasta ha creado un juego sobre el tratamiento de enfermedades, una función que ayuda a los enfermos a hacer preguntas y premia las mejores respuestas. Para financiar todo eso, WeDoctor planea una OPI para el 2019.

“La inteligencia artificial no reemplazará a los médicos, pero se convertirá en una herramienta importante para los médicos y contribuirá a mejorar su eficiencia y exactitud”, dijo Liao -que también contribuyó a la fundación de iFlytek Co., especializada en reconocimiento de voz-, en una respuesta por escrito. “Los servicios de salud de China experimentarán una importante mejora en los próximos cinco a 10 años a través de internet y de IA”.

WeDoctor ha avanzado mucho desde que Liao empezó a recorrer el país tratando de convencer a los hospitales de operar online. La firma con sede en Hangzhou, cuyo nombre oficial es We Doctor Holdings Ltd., reunió este año gran cantidad de aportes económicos y se aseguró US$ 500 millones de inversores entre los cuales se cuentan AIA Group Ltd., la firma desarrolladora de bienes raíces New World Development Co. y Shanghai Fosun Pharmaceutical Group.

Ahora busca ingresar en un sector que se ha resistido a algunos de los bolsillos más profundos del país, entre ellos Alibaba Group Holding Ltd. y Baidu Inc. Pero el ímpetu de cambiar el sector es evidente para todo el que haya visitado un hospital chino, muchos de los cuales son centros deteriorados que administran organismos estatales y pagan a los médicos un promedio inferior a los US$ 10,000 anuales.

Si el modelo de WeDoctor tiene éxito, podría tener un costo adicional para los pacientes: el precio de reducir la burocracia y los tiempos de espera en las clínicas del gobierno.