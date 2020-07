Sony Corp. está evaluando hacer una oferta por Leyou Technologies Holdings Ltd., dijeron personas familiarizadas con el asunto, allanando el camino para la intensificación de una guerra de ofertas por la firma de juegos que cotiza en Hong Kong.

La empresa japonesa de tecnología está trabajando con un asesor financiero en la oferta potencial para Leyou, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas porque el asunto es privado.

En mayo, la firma china de juegos confirmó que había recibido una oferta de adquisición no vinculante de un rival que cotiza en Shenzhen Zhejiang Century Huatong Group Co., después de meses de negociaciones de compra con otros interesados, incluidos iDreamSky Technology Holdings Ltd.

Las acciones de Leyou extendieron sus ganancias hasta en 9.8% después del informe de Bloomberg News. La acción ha subido alrededor de 20% este año, lo que otorga a la compañía un valor de mercado de alrededor de US$ 1,100 millones.

El accionista controlador de Leyou, Charles Yuk , había estado en conversaciones con iDreamSky para una venta de participación mayoritaria desde fines del año pasado.

iDreamSky, que cuenta con Tencent Holdings Ltd. entre sus inversionistas, había estado en conversaciones con CVC Capital Partners para una oferta conjunta que valora a Leyou en alrededor de US$ 1,230 millones, pero la pandemia del COVID-19 llevó sus conversaciones a un punto muerto, informó Bloomberg News en abril.

Sony espera poder superar a otros postores con una mayor certeza de financiamiento, dijeron las personas. Yuk de Leyou tiene como objetivo elegir un comprador y firmar un acuerdo este mes, dijeron las personas.

Las discusiones todavía están en curso y no se ha tomado una decisión, agregaron las fuentes. Todavía podrían aparecer otras ofertas, explicaron. Representantes de Leyou y Sony declinaron hacer comentarios.

Leyou comenzó a cotizar en Hong Kong en el 2011 y cuenta entre sus títulos los juegos gratuitos Warframe y Dirty Bomb. También está trabajando con Amazon.com Inc. para coproducir un videojuego basado en la popular serie de fantasía “El señor de los anillos”, según su sitio web.

Recientemente, Sony ha estado tratando de potenciar sus contenidos, ya que su director ejecutivo, Kenichiro Yoshida , cree que eso a su vez fortalecerá el valor de los productos electrónicos de consumo de la marca. Eso incluye a PlayStation 5, la nueva consola de videojuegos que la compañía planea lanzar a finales de este año.

Warframe de Leyou ya está disponible en PlayStation 4 y la compañía dijo en su último informe de resultados que planea expandir el juego a más plataformas, incluidas las consolas de próxima generación.