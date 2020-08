La historia de cómo se generó esta aplicación se remite a la casualidad. La web Technologyreview.es indica que fue gracias a Glitch, un videojuego que había creado Stewart Butterfield, empresario canadiense que se hizo conocido por ser uno de los cofundadores de Flickr.

"Mientras trabajaban en Glitch, los cuatro miembros del equipo de Tiny Speck estaban repartidos entre San Francisco, Nueva York y Vancouve. Así que montaron una nueva herramienta de comunicación al añadir a una aplicación sencilla de mensajes similar a IRC. Poco a poco, iba agregando funciones como la posibilidad de archivar y buscar en los mensajes. Butterfield explica que usaron la herramienta tanto que dejaron el correo electrónico para comunicarse", informa el referido medio.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Slack apareció en el mercado recién en Agosto de 2013. Dentro de sus primeras 24 horas, registró más de 8 mil usuarios y, tomando en cuenta la data que recoge Hipertextual.com, el crecimiento financiero que tuvo 14 meses después fue impresionante: mil 120 millones de dólares.

Como ya se mencionó, uno de sus creadores fue, precisamente, Butterfield. Bajo el lema 'Be Less Busy', afirma que el enfoque de su servicio es, básicamente, empresarial. "Consigues dos beneficios inmensos. Uno es muchísima más transparencia. Puedes ver lo que hacen los demás. No tienes que tener una reunión con todos presentes por la mañana".

"El segundo es que toda la comunicación que ocurre dentro de una empresa es la manifestación digital de su conocimiento institucional. En la mayoría de los sistemas ese conocimiento se basa en correos electrónicos y está muy fracturado y fragmentado. Como si cada uno tuviera su propia porción. Si pones esas cosas a disposición de todos, no sólo están disponibles ahora, están disponibles para la gente en el futuro", fue lo que comentó en Technologyreview.es.

(Flickr/ Stewart Butterfield)

Con relación a sus características, ofrece salas de chat organizadas por temas, así como grupos privados y mensajes directos. Posee un cuadro de búsqueda que le permite al usuario acceder a todo el contenido de la aplicación. Además, integra una gran cantidad de servicios a terceros y respalda las integraciones hechas por la comunidad. Las principales incorporaciones incluyen servicios como Google Drive, Dropbox, Heroku, Crashlytics, GitHub y Zendesk.

(Slack)

Según la prestigiosa revista estadounidense, Time, importantes empresas del mundo ya eliminaron el servicio de los correros electrónicos corporativos por esta aplicación. Se pueden mencionar por ejemplo a AirBnB, HBO, Buzzfeed, la NASA, eBay, NBC, Universal, entre otras importantes firmas.

Otra revista que tuvo muy buenos comentarios sobre Slack fue nada menos que Wired. La define como "el nuevo Microsoft". Agrega que es un espacio "en donde se puede realizar el trabajo de oficina, incorporando otras herramientas como Dropbox, Google Apps o Zendex".

En marzo de este año, la propia empresa anunció que provee aplicaciones para Microsoft Windows. También trabaja para Mac, iOS, y Android. Está disponible en Apple Watch, permitiendo a los usuarios enviar mensajes directos, envíos de archivos, imágenes, ver comentarios y responder, etc. También posee una versión web accesible desde cualquier navegador. Y algo más importante: no tiene costo para registrarse. Es gratis.