Una tradición de larga data en los servicios de suscripción, esperar que los clientes que no usan el servicio no se den cuenta de que todavía están pagando cada mes, desaparecerá en Netflix Inc.

La compañía dijo el jueves que comprobará si los miembros inactivos desean conservar el servicio y cancelará automáticamente sus suscripciones si no responden.

“Estamos preguntando a todos los que no han visto nada en Netflix durante un año desde que se unieron para confirmar que quieren mantener su membresía”, dijo Eddy Wu, quien supervisa la innovación de productos dentro de la compañía, en una publicación de blog.

“Haremos lo mismo con cualquiera que haya dejado de mirar por más de dos años. Los miembros comenzarán a ver estos correos electrónicos o las notificaciones en la aplicación esta semana”.

Perder estos clientes no debería ser un gran problema para Netflix. Las cuentas inactivas representan menos de la mitad del 1% de su base de suscriptores, o unos pocos cientos de miles, dijo Wu .

Eso significa que la medida podría dar buena imagen a un precio relativamente nulo para Netflix, además de un poco de ansiedad para todos los servicios de suscripción que están tratando de pasar desapercibidos.

