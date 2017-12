¿Será 2018 el año del Banco de Amazon? Qué dicen los expertos

En lo que respecta al sector de la tecnología financiera, 2017 será definido como el año en que la amenaza de los gigantes de la tecnología se robusteció, la inteligencia artificial afianzó su importancia y algunas startups intentaron convertirse en bancos.

¿Qué esperar para el 2018? Posiblemente más fusiones y adquisiciones, salidas a bolsa y una profundización de las incursiones de Amazon.com Inc. y Facebook Inc.

Esto dicen expertos del sector:

Pagos

En el mundo de los pagos, todos los ojos están puestos sobre el ecosistema que permite a los minoristas procesar las transacciones con tarjetas de crédito.

Los nombres tradicionales de esta actividad, como First Data Corp., Vantiv Inc. y la división de servicios comerciales de JPMorgan Chase & Co. se han concentrado durante mucho tiempo en ganar los negocios provenientes de los grandes minoristas del mundo físico y no han puesto tanta dedicación en el creciente sector del comercio electrónico.

Eso dejó espacio para startups como Stripe Inc. y Adyen BV, que han conseguido altas valuaciones por hacer justamente eso. Ahora los interrogantes son: ¿cuál será la próxima manera en que los consumidores hagan compras y qué harán los actores tradicionales para ponerse a tono?

Matt Harris, Bain Capital Ventures: “SoftBank compra 20% de Stripe en US$ 3,000 millones. PayPal sigue en la brecha para ser la principal compañía de servicios financieros para los millennials y el mercado masivo”.

Dion Lisle, Capgemini SA: “‘Alexa, compren esto’ o ‘Siri, necesito un Uber, pago con mi AmEx.’ Los pagos se van a activar por voz porque es un gran método de seguridad”.

Crédito

Para los inversores en el crédito online, 2017 fue el año de la conmoción. Las empresas que no prestaron suficiente atención al reaseguro sufrieron muchas pérdidas, mientras que líderes de larga data como LendingClub Corp. y CAN Capital Inc. tuvieron problemas operativos y dificultades para conseguir suficiente capital.

El año próximo podría no ser más fácil, según los expertos. Los bancos finalmente han armado su libreto, y eso significa que los prestadores online tendrán que competir cada vez más con las grandes entidades financieras.

Amazon versus JPMorgan

Hace tiempo que las compañías minoristas como Wal-Mart Stores Inc. quieren incursionar en la banca, y los entes reguladores por fin podrían estar de su parte. Eso podría abrir la puerta a un Banco de Amazon o a una Financiera Facebook.

Si esos gigantes tecnológicos decidieran entrar en las finanzas, tendrían una serie de ventajas sobre los bancos: mejores datos, una experiencia de usuarios superior y una enorme lealtad de clientes.

Andy Weissman, Union Square Ventures: “Alguna forma de combinación entre Amazon, Google, Facebook, Apple, etc. avanzará en el financiamiento online de pequeñas empresas”.

Jeremy Philips, Spark Capital: “Los gigantes de la tecnología han estado lentos, pero eso está cambiando rápidamente, en gran medida debido a la envidia por el sistema chino de chat/pagos. Facebook, Apple y otros se desvivirán por tratar de reproducir eso en los Estados Unidos”