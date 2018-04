Seis apps que caminan por la disrupción en 2018

FOTOS | En estos días me he puesto a pensar en los distintos emprendimientos que existen en el país, en la manera en que vamos recorriendo el camino y sobre todo en los problemas que enfrentamos día a día para sacar a flote el negocio que nos apasiona, quita el sueño y en ocasiones nos mantiene en inanición.

Hoy, en nuestra cotidianeidad vemos un sin fin de objetos, transportes y productos que no imaginamos la facilidad que es obtenerlos o en su caso la seguridad que representa contratar un servicio apoyado y elaborado tecnológicamente con la finalidad de solucionar un problema y por obvias razones facilitar la vida.

Una de las industrias que actualmente se está renovando gracias a los avances tecnológicos y disrupción es la de transporte de carga, en este caso me gustaría hablar de una startup que está cambiando la manera de realizar esta actividad, dando confianza a empresas y certeza a todos los transportistas, conectando las necesidades los clientes con los mejores transportistas disponibles. Hablo de Sendengo, una aplicación que en resumen brinda servicios como certificaciones, capacitaciones, rastreo de seguridad, ruteo inteligente, seguros para flota o carga, monitoreo y atención personal para cada carga. El algoritmo que emplean analiza criterios como el destino, ruta y carga para encontrar al transportista ideal. Sendengo busca profesionalizar los servicios de asignación de carga a través de software y facilitando esta tarea asegurando que tus envíos lleguen en tiempo y forma de manera segura.

Debemos reconocer que hoy en nuestros días la conectividad es demasiado importante, más cuando tienes un negocio y necesitas saber que es lo que buscan, quiere y desean tus clientes, esto con la finalidad de tener una mayor presencia de marca o bien generar productos indicados para cada sector poblacional y cubrir las necesidades de la sociedad, que paulatinamente te lograrán posicionar en un mundo altamente competitivo.

Estar en constante comunicación es una necesidad de primer mundo y sobre todo por el ritmo de vida que tenemos en la actualidad. Como bien sabemos “tiempo es dinero”, por ello surge una idea innovadora que te ahorra el bolsillo y te permite estar conectado en muchos lugares públicos. Por esta razón surge el proyecto City Wifi, quien lleva internet inalámbrico y gratuito a los usuarios de distintos locales comerciales, pero no todo queda aquí, City Wifi te permite conocer de mejor forma a los usuarios, generando un vínculo más cercano con cada uno de ellos y emitiendo publicidad previo a que accedan a la red gratuita.