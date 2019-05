Sector de taxis robot podría valer US$ 2 billones para el 2030

El mercado mundial de los taxis robot podría valer más de US$ 2 billones anuales para el 2030 y la adopción masiva de vehículos sin conductor podría proporcionar un impulso significativo a varias industrias actuales, según los analistas de UBS Group AG.

La estimación se basa en una simulación de una flota de taxis robot en Nueva York de UBS Evidence Lab que optimizaba las rutas y las conexiones de los pasajeros con los vehículos, junto con mediciones como costes operativos, tasas de utilización, márgenes y el tamaño de la red de la estación de carga, escribieron analistas entre los que figura David Lesne en un informe.

El número actual de taxis que opera en Nueva York podría reducirse en dos terceras partes cuando los vehículos sean completamente autónomos, dijeron.

La cifra del mercado incluye flujos de ingresos provenientes de la fabricación de los vehículos y neumáticos, suministro de electricidad, la construcción de estaciones de carga y semiconductores necesarios para la tecnología, dijeron.

Empresas de trayectos en vehículos de particulares como Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. probablemente irán a la vanguardia, pero UBS también citó General Motors Inc. y Volkswagen AG entre los fabricantes de automóviles con posiciones de liderazgo.

Las acciones de las empresas de servicios públicos, operadores de telecomunicaciones, fabricantes de neumáticos, fabricantes de chips y firmas de Internet también podrían beneficiarse.

El sistema es viable tanto desde el punto de vista tecnológico como financiero y "cuando se alcance el punto de inflexión, creemos que la tasa de crecimiento para la adopción de los taxis robot será muy alta", dijeron los analistas. La industria de equipamiento de producción, incluidos los fabricantes como Siemens AG y ABB Ltd., también está "lista para esta transición".

El modelo de los taxis robot ha sido objeto de atención recientemente. Elon Musk incluyó la tecnología en su discurso sobre el futuro de la asediada Tesla Inc. Waymo de Alphabet Inc. es el otro nombre prominente con grandes planes para el sector. El fabricante de automóviles alemán Daimler AG también está investigando el mercado.

Aun así, los fabricantes de automóviles son conscientes del recelo de los consumidores con respecto a la tecnología tras una serie de sonados accidentes que han avivado los temores entre los posibles pasajeros. Los expertos del sector han dicho que la naturaleza más lenta y más regulada de las pruebas de vehículos autónomos en Europa podría contribuir a reducir el número de accidentes.