Samsung Electronics presentó sus últimos teléfonos inteligentes plegables de gama alta con precios más bajos que los ofrecidos el año pasado, en un impulso para ampliar la demanda de plegables más allá de los dispositivos de nicho.

El gigante de la tecnología fijó el precio de su Galaxy Z Fold3, con una pantalla principal de 7.6 pulgadas y conectividad 5G, a partir de US$ 1,799.99 en Estados Unidos y el del Galaxy Z Flip3 con forma de concha a US$ 999.99, por debajo de los precios de lanzamiento de los modelos del año pasado, de US$ 1,999 y US$ 1,380, respectivamente.

Los Galaxy Z Fold3 y Z Flip3 se lanzarán el 27 de agosto en mercados como Estados Unidos y Europa.

“No cabe duda de que hay demanda de pantallas más grandes, ya que la gente consume más contenido multimedia y los plegables son la única forma que hace que las pantallas grandes sean muy portátiles. El obstáculo del precio es el problema”, dijo Park Sung-soon, analista de Cape Investment & Securities.

Se espera que los teléfonos plegables, con alrededor de 8.6 millones de unidades a distribuir este año, representen sólo el 0.6% de los 1.4 millones de teléfonos inteligentes que se estima que se enviarán.

Sin embargo, eso supone más del doble de los 3 millones de plegables enviados en el 2020 y Samsung liderará el mercado con más del 88% de cuota de mercado, según Counterpoint Research.

Además de las bajadas de precio que, según los analistas, podrían ayudar a captar más demanda en Estados Unidos y quizá en China, los plegables de Samsung presentados el miércoles presumen de ser más ligeros, más finos y con un diseño mejorado, así como de su durabilidad y de su compatibilidad con un lápiz táctil, lo que podría absorber a los usuarios de los tabléfonos Galaxy Note de Samsung, cuya característica clave es el “S Pen”.

Samsung ha dicho que no va a descontinuar el Note y el jefe de móviles Koh Dong-jin dijo en marzo que la compañía está preparando el lanzamiento de un producto Note para el próximo año.

Para que los teléfonos inteligentes plegables se expandan más allá de los modelos de nicho, los precios de los modelos insignia deben bajar a alrededor de US$ 1,000 a US$ 1,500, debe haber más ofertas de firmas además de Samsung y sería necesaria la entrada de Apple, que se espera alrededor del 2023, dijeron los analistas de Counterpoint en un informe de este año.

Samsung también presentó el miércoles nuevos relojes inteligentes y auriculares con nuevos diseños y funciones. El dinamismo de las ventas de estos accesorios de alto margen ha contribuido a la rentabilidad de la división de móviles en los últimos trimestres.