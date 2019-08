Con la promesa de ser el equipo con las mayores innovaciones de Samsung, los nuevos Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus saldrán al mercado desde el próximo 23 de agosto.

En el evento Galaxy Unpacked 2019, Samsung anunció que a partir del 8 de agosto se podrá hacer la preorden de los nuevos dispositivos a US$ 950 el Galaxy Note 10 y a US$ 1,100 el Galaxy Note 10 Plus.

Las ofertas de preorden incluyen accesorios como la almohadilla Charging Duo y Galaxy Watch Active. Y pese a que el equipo carece de un conector para los audífonos, el equipo llegará con unos USB-C AKG en la caja.

También existe una versión 5G del Galaxy Note 10 Plus. Sin embargo, este equipo será una exclusiva de la empresa Verizon, la misma que determinará en el futuro su fecha de lanzamiento y precios.

Cabe precisar que ambos equipos son prácticamente idénticos. Algunas de las principales diferencias son su pantalla: El Note 10 tiene una de 6.3 pulgadas FHD + AMOLED, 2280 × 1080 (401ppi); mientras que el Note 10 Plus tiene una Quad HD + AMOLED de 6.8 pulgadas 3040 × 1440 (498ppi).

Las baterías también son de diferentes potencias: de 3.500 mAh y 4,300 mAh, en cada equipo. Se destaca que en ambos casos cuentan con tecnología de "súper carga rápida", una de las innovaciones de Samsung.

Finalmente, el Note 10 tendrá 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Mientras que el Note 10 Plus 12GB de RAM, 256GB de almacenamiento (con opción de expandirse hasta 512GB) y, en su cámara, un sensor TOF adicional en la matriz trasera para detección de profundidad.