Rusia 2018: ¿Qué tecnología se usará en el mundial?

Un evento deportivo y tecnológico. El mundial Rusia 2018 ya está a la vuelta de la esquina y no solo mantiene a la expectativa de todos los amantes del fútbol sino también de la tecnología.



Gestion.pe conversó con Vasili Brovko, presidente del Consejo del CNI y Director de Asignaciones Especiales de Rostec sobre las novedades tecnológicas de Rusia 2018, ¿cuáles serán?



“Rostec como empresa designada y proveedora de servicios para la creación y operación de comunicación y tecnologías del mundial 2018, ha diseñado un proyecto que supone la creación de una infraestructura unificada de información y telecomunicaciones en las 11 ciudades anfitrionas con 12 estadios en conjunto.”, explicó Brovko.



Según comentó, en la lista de servicios cuya inversión rusa es de aproximadamente US$ 190 millones, se creará todo un sistema de comunicación IT dentro de Rusia 2018 y está incluirá:

a. Redes de transmisión de datos.

b. Comunicaciones por satélite.

c. Comunicaciones de radio profesionales bajo el estándar TETRA

d. Servicios de Teledifusión





“En la lista de servicios ofrecidos, se incluye la red de transmisión de datos, la telefonía, las comunicaciones vía satélite y las telecomunicaciones por radio según los estándares TETRA, así como los servicios para los telespectadores.”, agregó.



Por otro lado, señaló que se está implementando la transmisión en el formato de 4K o la comunicación de radio TETRA. Esta funciona como una red única entre las ciudades que están a mil kilómetros uno de otro.



“Para la Copa Confederaciones 2017, fueron creados 28 servicios y una infraestructura de telecomunicación; misma que es capaz de mantener incluso la transmisión televisiva en el formato Ultra HD.”

A su vez, para FIFA en San Petersburgo, se instaló una red corporativa de transmisión de data para 4 500 puertas, incluso 132 puntos de Wi-Fi.



“Hasta 400 gBit/segundo es la capacidad mutua de los servicios de NCI para comunicación fija. Esto gracias a 200gBit/segundo en dos rutas independientes de 100 gBit/segundo.”, indicó.



Finalmente, resaltó que para la televisión, hay equipamiento para adaptar 680 canales en Ultra HD. Además de 5 mil paneles para transmisión de cable UHD/4K.