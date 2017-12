Robots podrían disminuir pago de banqueros, advierte Nordea

El máximo responsable de Nordea Bank AB dijo que el sector deberá replantearse casi todo lo que está haciendo en preparación para el futuro. Eso incluye cuánto paga a los banqueros.

El mayor conglomerado financiero de la región nórdica está ya en proceso de recortar 6,000 puestos de trabajo, parte de un cambio para depender más de la tecnología y menos de los humanos. No obstante, su máximo ejecutivo, Casper von Koskull, afirma que la búsqueda de formas más eficientes de hacer negocios no terminará una vez que se hayan recortado los empleos.

“Se dijo que la automatización era sólo en la banca personal”, aseguró von Koskull en una entrevista en Estocolmo. “Pero hay elementos de ello en la banca de inversión, la banca corporativa, la gestión de liquidez y los tipos de cambio. Hay que revisar cuánto de esto es automático y si hay menos implicación de humanos”.

Siempre habrá un “elemento humano”, afirma, pero en última instancia “hay que plantearse qué valor aporta el factor humano y cómo afecta a la remuneración”.

La misión de von Koskull es abrir un camino que podría inspirar a otros bancos. En su explicación sobre su forma de ver el mundo, usa frases como “no se necesitan bancos, pero se necesita la banca”. También insiste en que “los banqueros necesitan más conocimientos técnicos y entender cómo se usan las herramientas”.

El ejecutivo de Nordea tiene una visión de organizaciones más planas. Así que, cuando el banco planea el recorte de empleos, eso significa que “los más afectados son los que están en los niveles administrativos medios y altos, porque esas capas no son necesarias, no deberían serlo”, dijo von Koskull.

“Si a uno le apasiona el servicio al cliente y proporcionarle el mayor valor posible, y francamente también a la sociedad, creo que sigue siendo un lugar fantástico para trabajar”, afirmó.

La banca de inversión, en particular, es un caso especial, según el máximo ejecutivo de Nordea. “Porque al final del día no trata solo acerca de los hechos”, afirmó. “Siempre he dicho que las finanzas es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Para un asesor de fusiones o de inversiones, se trata de confianza y de relevancia”. No obstante, incluso ahí, “la tecnología tendrá un impacto”.

Los bancos son “también el lugar donde gran parte de la sociedad diría que todavía se nos paga demasiado”, dijo von Koskull.