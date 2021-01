Kuaishou Technology, el operador del servicio de video más popular de China después de ByteDance Ltd., busca recaudar hasta US$ 5,400 millones en la mayor oferta pública inicial (OPI) de internet del mundo desde Uber Technologies Inc.

La startup de videos cortos, respaldada por Tencent Holdings Ltd., está vendiendo 365 millones de acciones entre 105 y 115 dólares hongkoneses cada una, según los términos del acuerdo obtenido por Bloomberg News.

La compañía comenzará a recibir pedidos de inversionistas del 25 al 29 de enero y su cotización está programada para el 5 de febrero en Hong Kong.

Kuaishou está intentando lograr la mayor OPI de internet del mundo desde la venta de acciones de Uber por US$ 8,100 millones en mayo del 2019, según datos compilados por Bloomberg.

La salida a bolsa de la startup china también dará otro impulso al mercado de capitales de Hong Kong y podría convertirse en la más grande de Asia desde los US$ 5,800 millones de Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. hace casi dos años.

Kuaishou, que significa “mano rápida”, es una de las mayores historias de éxito de internet de China en la última década, parte de una generación de startups que prosperaron gracias al respaldo de Tencent.

Junto con ByteDance, matriz de TikTok, el grupo cocreado con Su Hua en el 2013 fue pionero de la transmisión en vivo y el formato de video corto que desde entonces ha sido adoptado en todo el mundo por empresas como Facebook Inc.

El inminente debut de Kuaishou podría poner a prueba el apetito de los inversionistas por su rival mucho más grande, que fue valorado por última vez en US$ 180,000 millones.

Tencent y el asesor de salida a bolsa China Renaissance Holdings Ltd. surgieron en Hong Kong, sugiriendo entusiasmo ante su próximo debut.

El lunes, ejecutivos de Kuaishou revelaron que los usuarios activos mensuales en su aplicación principal habían alcanzado los 481.4 millones, mientras que el tiempo diario promedio había cruzado la marca de los 100 minutos en el 2021.

El cofundador Su enfatizó que su compañía buscaba un crecimiento futuro mediante la aplicación de sus populares formatos de video a un rango de servicios en línea como las compras.

La oferta de Kuaishou ha atraído a 10 inversionistas clave que acordaron suscribirse por US$ 2,450 millones en acciones, en función del punto medio del rango comercializado.

Estos incluyen a The Capital Group, Temasek Holdings Pte, GIC Pte, BlackRock Inc. y Abu Dabi Investment Authority , según muestran los términos, lo que confirma un informe anterior de Bloomberg News.

Kuaishou tenía alrededor de 262 millones de usuarios activos diarios promedio en septiembre, según su prospecto. Sigue siendo menos de la mitad de los 600 millones de Douyin, la versión china de TikTok.

Dicho esto, los ingresos de Kuaishou aumentaron 49% a 40,700 millones de yuanes (US$ 6,300 millones) en los primeros nueve meses del año pasado, después de aumentar los esfuerzos de monetización a través de publicidad y comercio electrónico.

Si bien ofrece acceso gratuito a su plataforma principal, la startup toma una parte de las propinas que los usuarios dan a sus transmisores en vivo favoritos.

Tencent tiene una participación de aproximadamente 21.6% en Kuaishou, y otros patrocinadores incluyen las firmas de capital de riesgo DCM, DST Global y Sequoia Capital China, según el prospecto.

Morgan Stanley, Bank of America Corp. y Renaissance China son patrocinadores conjuntos del acuerdo.