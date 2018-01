Reparación de batería de Apple podría reducir venta de iPhones

La oferta de Apple para reemplazar las baterías del iPhone a bajo precio podría reducir las ventas de nuevos teléfonos en millones de unidades este año, según el analista de Barclays Mark Moskowitz.



"Incluso un pequeño porcentaje [de clientes] que opten por el reemplazo de la batería sobre la actualización podría tener un impacto significativo en las ventas del iPhone", escribió en una nota el miércoles.



Apple dijo recientemente que ralentiza intencionalmente los iPhones con baterías más viejas para evitar que los teléfonos se apaguen abruptamente.



La compañía con sede en Cupertino, California, destacó que no había disminuido intencionalmente los dispositivos para alentar a los usuarios a comprar modelos más nuevos.



En respuesta a las quejas de los clientes, Apple se disculpó y redujo el precio de las baterías de reemplazo de US$ 79 a US$ 29 para muchos iPhones más viejos.



Si bien los analistas coinciden en que esta fue una buena medida de relaciones públicas, a algunos les preocupa que afecte las ventas futuras de iPhones, un producto que representa aproximadamente dos tercios de los ingresos de Apple.



Las acciones de la compañía subieron casi 50% el año pasado, en gran parte por las expectativas de un "súper ciclo" con el nuevo iPhone X y 8, donde una gran cantidad de usuarios se actualizan.



Moskowitz estima que alrededor de 519 millones de usuarios son elegibles para la oferta de la batería y que, en el escenario más probable, el 10% aceptaría la oferta de US$ 29, y cerca del 30% de esa gente decidiría no comprar un nuevo iPhone este año.



Esto significa que Apple podría perder 16 millones de actualizaciones de iPhone en 2018, dijo el analista.



Las acciones de Apple subían 0.6%a US$173.28 al inicio de la tarde en Nueva York. Las acciones llegaron a subir hasta 1.3% más temprano en el día.



El programa de la batería solo estará vigente hasta fines de año, y también hay otras razones para que los usuarios del iPhone realicen una actualización. Una vocera de Apple declinó hacer comentarios.