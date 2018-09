Redes sociales estarán más reguladas, según cofundador de Facebook

Eduardo Saverin, cofundador de Facebook Inc., dijo que las redes sociales se encaminan a incorporar más regulaciones y cambios, en tanto se acumulan presiones políticas y los usuarios se fragmentan en intereses especializados.

Inevitablemente, los Gobiernos se involucrarán en la regulación de redes como Facebook o Twitter tras los intentos de manipular la opinión pública e interferir en elecciones, dijo Saverin, que habló pocas horas después que la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, y el máximo ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos.

“No es cuestión de si se va a dar, sino del tipo de regulación”, dijo Saverin en la cumbre de tecnología Bloomberg Sooner Than You Think en Singapur.

Saverin fundó Facebook con Mark Zuckerberg y se marchó de la empresa tras una pelea, pero manifestó su confianza en la capacidad de Facebook para superar los problemas actuales.

“Es difícil ver una empresa tan cercana a mi corazón pasar por un escrutinio público”, dijo Saverin, que hoy vive en Singapur e invierte en startups por medio de su B Capital. “Les tengo una fe tremenda a Mark y al equipo que construyó a su alrededor y, para ser sincero, a las intenciones de las que surgió Facebook desde el primer día”.

Trotamundos

Saverin nació en Brasil, se crió en Miami y estudió en la Universidad Harvard. En el 2009, se mudó a Singapur, en parte por la falta de financiamiento de capital riesgo en India, cuya población supera los 1,000 millones de personas, y el Sudeste Asiático, una región con más de 620 millones de habitantes, ingresos en alza y crecimiento económico.

“La dinámica del Sudeste Asiático es increíblemente emocionante”, declaró a la cumbre. “Se cuenta con el mayor crecimiento de las conexiones a internet en esta área”.

B Capital fue fundada por Saverin y Raj Ganguly en el 2016. En febrero, esta empresa de capital riesgo cerró un fondo de US$ 360 millones para invertir en servicios financieros y seguros, salud digital y tecnología de consumo.

Ha financiado a unas 20 startups en todo el mundo, entre ellas el servicio de alquiler de monopatines Bird y el servicio de entrega de paquetes Ninja Van. Otras empresas en su cartera son Mswipe Technologies, una proveedora de pagos digitales en India, y CapitalMatch, una plataforma para el financiamiento de facturas y préstamos con garantía.

Saverin dice que ahora se están formando redes sociales alrededor de comunidades específicas, lo que aleja la atención del usuario de las redes gigantescas como la que fundó él. Mencionó el ejemplo de Fishbrain, un servicio para pescadores en dispositivos móviles financiado por B Capital.

“Eso me permitió regresar a mi infancia y pescar un poco”, dijo. “¿Es monetizable? ¿Es un mercado grande? ¿Aporta un beneficio real? Creo que la pregunta es sí en relación con la pesca. Respeta todos y cada uno de los criterios”.