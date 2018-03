Redes sociales: Cuatro formas de aumentar tu presencia

- / -

FOTO 4 | 4. Enlaza tu sitio con posts Las publicaciones en redes sociales tienden a ser pequeñas por dos razones: 1 porque no hay tanto que decir en tan poco espacio y 2. es importante no escribir más de lo que los usuarios vayan a leer. Aun así esto no quiere decir que no puedas compartir contenidos más largos en estas plataformas. ¿Por qué no empleas estos medios para llevar tráfico a tu sitio? Usa un teaser o algún gráfico que llame la atención de los espectadores para que ingresen a tu blog y vean la nota completa. No tengas miedo de invertir un poco de dinero en tu publicación, te sorprenderás lo mucho que puedes hacer con tan poco.