Radiohead responde a hackers: libera sesiones robadas de música inédita

La banda Radiohead fue hace pocos días víctima de ransomware, modalidad a través de la cual hackers maliciosos secuestran datos sensibles de un usuario para luego exigirle un monto de dinero a cambio de recuperarlos.



"Nos piratearon la semana pasada: alguien robó el archivo de minidiscos de Thom en la época de OK Computer y nos exigían un rescate de US$150,000 bajo amenaza de liberarlo", escribió la agrupación en una publicación de Facebook.

Radiohead decidió, contra todo pronóstico, no ceder a las demandas de rescate y, en lugar de pagar, ha publicado 18 horas de temas inéditos de sus sesiones para OK Computer, haciendo que las canciones estuvieran oficialmente disponibles para los fanáticos, según The Verge.

El audio inédito ya se encuentra en la plataforma Bandcamp, y estará disponible durante los próximos 18 días. El usuario podrá escucharlo gratis por streaming pero deberá pagar alrededor de US$22 si lo deseara descargar.

Estos ingresos se destinarían a Extinction Rebellion, un grupo de protesta ambiental. Cabe mencionar que, en la publicación de Facebook, Radiohead aclaró que el material inédito nunca fue pensado para los oídos del público.

Puede escuchar el material inédito en el enlace siguiente:

EL DATO

Prevención. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos recomiendan que las víctimas no paguen rescates a los piratas informáticos, señalando que muchas veces los delincuentes cibernéticos cometen nuevos delitos, si sus ataques dan resultado, de acuerdo al portal Cnet. Además, las compañías de seguridad indican que no hay garantía, una vez pagado el rescate, de que los hackers cumplan su palabra .