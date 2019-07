Radiocirugía torácica alarga vida de pacientes con cáncer de pulmón terminal

Pacientes que viven con cáncer de pulmón metastásico en México tienen una nueva esperanza de supervivencia gracias a la radiocirugía torácica, un procedimiento que cambia el pronóstico de vida de ocho meses a, por los menos, 20 meses, informaron este jueves especialistas.

Monika Blake, investigadora del Centro Médico ABC, dijo a Efe que esta es una manera eficiente y controlada de aliviar las lesiones que deja el cáncer de pulmón, uno de los cánceres más letales que existen en el mundo, además de no dañar la parte sana del órgano.

La especialista explicó que este tratamiento consiste en un acelerador lineal, el cual está conformado por una mesa robótica, una tomografía integrada, placas de rayos X e imágenes 3D que permiten al cirujano llegar a las células cancerígenas de manera directa para destruirlas con radiación.

"Lo que hace es que se emiten altas dosis de radiación dirigida a las células malignas y lo que pudimos ver es que la función pulmonar no se alteró, es decir, que no se daña a las partes sanas del pulmón", explicó.

Detalló que esto se concluyó luego de un protocolo de investigación que duró dos años e involucró a 30 pacientes del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) con cáncer de pulmón oligometastásico.

"El control de la enfermedad fue de 91,5 % y en ese periodo, solo cuatro pacientes murieron, debido al desarrollo de la enfermedad, mientras que la supervivencia del resto fue de 20 meses", aseveró.

En ese sentido, el doctor Óscar Arrieta, oncólogo e investigador del INCan, destacó que esto es una esperanza pues mientras antes la supervivencia era de ocho meses, ahora es de 20 a 30 meses.

Incluso, algunos pacientes que son tratados con terapias blanco -dirigidas a específicamente a las células cancerígenas- han llegado a vivir por lo menos cinco años más.

Entre las ventajas están que tras el tratamiento, que dura entre 30 y 40 minutos y consta de entre 3 y 5 sesiones, no hay una reducción pulmonar importante por lo que el paciente no requiere oxígeno tras la terapia.

Aunado a ello, los pacientes no sufre neumonitis y lo único que requiere es una rehabilitación pulmonar para mejorar su función pulmonar.

Explicó que este tipo de investigaciones son importantes debido a que, en la última década, este tipo de cáncer ha incrementado su incidencia en 30 % en el mundo.

Además de que, cada año, se presentan 500,000 nuevos casos, y este padecimiento es el responsable de poco más de 1.7 millones de muertes al año en el mundo.

En México, es la primera causa de muerte por cáncer y, de las cinco neoplasias más frecuentes, es la única que no está cubierta por el Seguro Popular, una política pública que brinda protección financiera a la población que carece de seguridad social.

Dijo que de los pacientes con cáncer de pulmón , 70 % tienen enfermedad metastásica, es decir, que el tumor se ha propagado a otros órganos, y eso limita las opciones de vida.

Esta terapia, sin embargo, no está disponible para todos los pacientes, ya que en esta primera etapa solo 30 pacientes estuvieron dentro del protocolo, y este año otros 30 podrán ingresar al mismo.

"No es un tratamiento barato. Estimamos que, en promedio, un paciente que se somete a esta terapia requiere una inversión de unos 400,000 pesos (US$ 20.958), sin embargo, los resultados impactan no solo en su tiempo, sino en su calidad de vida", manifestó el maestro Alejandro Alfonso, director general del Centro Médico ABC.

Es por ello que este día, autoridades del INCan firmaron un convenio para llevar a cabo las investigaciones en las instalaciones del centro hospitalario y seguir beneficiando a los pacientes.