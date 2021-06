Japan Display Inc., que alguna vez fue uno de los proveedores clave de Apple, ve un nuevo mercado para sus pantallas de cristal líquido (LCD, por sus siglas en inglés) después de ceder el campo de los smartphones a las pantallas OLED rivales: la realidad virtual, un negocio de nicho pero en crecimiento.

El especialista en LCD con sede en Tokio espera que su tecnología de pantalla se convierta en el estándar para la realidad virtual porque puede lograr una resolución más alta que OLED manteniendo los costos razonables. Esa ventaja es imperceptible en los dispositivos móviles, pero se vuelve crítica en un campo de realidad virtual más exigente.

Hasta la fecha, los visores de realidad virtual han sido una gran decepción, ya que prometían abrir una plataforma de contenido y un ecosistema completamente nuevos, pero nunca lo lograron. Sin embargo, la situación comenzó a mejorar con el lanzamiento de Oculus Quest 2 de Facebook el año pasado, la adopción aumentó cuando muchas personas se quedaron en casa por la pandemia.

Muchos de los lentes de realidad virtual lanzados hace cinco años usaban pantallas OLED —los mismos que se usan en la mayoría de los teléfonos insignia en la actualidad— por su capacidad de respuesta a la acción de movimiento rápido, una característica común de las experiencias de juego.

Pero grandes actores como HTC y Facebook se han pasado a las pantallas LCD para sus últimos productos, apostando por el estándar más económico para mejorar la experiencia del usuario y la inmersión. Los investigadores de Omdia vieron un aumento en la adopción de LCD en el 2020 y pronostican que la tecnología dominará la categoría durante los próximos cinco años.

“Es difícil encontrar un fabricante de cascos de realidad virtual que no tenga una relación con nosotros”, dijo el jefe de realidad virtual de JDI, Takeshi Harayama, en una entrevista. En la última convocatoria de resultados de la compañía en mayo, el director ejecutivo Scott Callon dijo que espera que los ingresos de los cascos de realidad virtual orientados a los videojuegos aumenten a partir de la segunda mitad del próximo año.

Parte de la razón es que los fabricantes de OLED no están tan interesados en competir por un mercado pequeño. Incluso los lentes populares luchan por superar los pocos millones de ventas, palideciendo en comparación con los smartphones que venden cientos de millones de unidades cada año.

Queda un obstáculo importante: Sony planea usar paneles OLED de Samsung Display Co. en sus gafas PlayStation VR de próxima generación, según conocedores del tema. El gigante japonés de las consolas vendió más de 5 millones de unidades de la PS VR original, lanzada en el 2016, y tiene como objetivo lanzar al sucesor el próximo año, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas.

Un portavoz de Sony y un representante de Samsung Display declinaron hacer comentarios.

Calidad y costo

Para obtener una mayor participación en el mercado, JDI está trabajando para convencer a las empresas de realidad virtual de que pueden resolver dos de sus mayores obstáculos: la calidad de visualización y el costo.

Debido a que las gafas de realidad virtual colocan la pantalla mucho más cerca del ojo humano, requieren una mayor resolución y claridad que las pantallas móviles, lo que se logra al agrupar los píxeles más juntos.

JDI es capaz de producir pantallas con 1,200 píxeles por pulgada, más del doble de la densidad típica de los paneles de teléfonos de primer nivel, según su ingeniero jefe de gafas de realidad virtual, Yoshihiro Watanabe.

“Estoy seguro de que nuestra tecnología en pantallas LCD está al menos dos años por delante de otras en la categoría”, dijo.

Busca posicionarse

JDI fue creado en el 2012 por la combinación de las unidades de fabricación de pantallas de Sony, Hitachi Ltd. y Toshiba Corp., y gran parte de sus ingresos desde entonces provienen de teléfonos móviles, especialmente iPhones. Más de la mitad de sus ventas totales solían provenir del negocio de Apple, pero la adopción de la tecnología OLED por parte del fabricante dejó a la empresa tambaleándose.

Los principales fabricantes de teléfonos inteligentes adoptaron universalmente OLED para sus modelos premium en parte debido al conjunto más amplio de opciones de diseño que ofrecía. Los paneles OLED flexibles se pueden curvar, como en el LG G Flex con forma de banana, enrollar o doblar, como en el Samsung Galaxy Fold y el Huawei Mate X.

“En lo que respecta a la realidad virtual, la calidad de la imagen que produce el panel será la más importante porque los cascos no necesitan otras características como la flexibilidad y la eficiencia energética”, dijo el director de investigación de Omdia, Hiroshi Hayase.

Es difícil decir que la pantalla LCD es en todos los casos superior a OLED para VR, dijo Hayase, porque OLED ofrece un mejor contraste además de tiempos de respuesta más rápidos. La clave para JDI será establecer una base sólida en la industria al abordar las necesidades de los clientes que otros proveedores rechazarían debido al pequeño tamaño del mercado, agregó.

Si bien JDI no revela clientes en particular, la compañía espera que los ingresos de negocios no móviles, que incluyen cascos de realidad virtual, crezcan un 25% a 70 mil millones de yenes (US$ 635 millones) en el año fiscal actual.

“No diría que el mercado será optimista en dos o tres años, pero la tasa de crecimiento es lo suficientemente buena como para que lo consideremos un gran negocio”, dijo Watanabe de JDI. “Otros fabricantes pueden intentar entrar cuando el mercado finalmente sea lo suficientemente grande, pero para ese momento esperamos haber construido fuertes lazos con los clientes y acumulado el conocimiento tecnológico para mantener nuestra posición”.